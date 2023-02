Video muestra una discusión entre la estudiante de LSU y sus presuntos violadores ​antes de su muerte

Madison Brooks, la estudiante de la Universidad Estatal de Louisiana, quien falleció atropellada después de que fue presuntamente violada por dos de sus compañeros estudiantes, apareció en un video de reciente publicación discutiendo acaloradamente con los acusados.

En las imágenes, Brooks discute con los presuntos agresores sexuales mientras sale de su automóvil momentos antes de que un conductor de viaje compartido la atropellara fatalmente.

Las imágenes, tomadas por uno de los hombres, fueron entregadas por sus abogados defensores a la estación WBRZ la semana pasada. Los abogados afirman que el video de 29 segundos exonera a sus clientes.

“Lamento haberlos ofendido tanto”, dijo Brooks desde el asiento del medio en la parte trasera del automóvil, según el breve video del encuentro del 15 de enero.

“Llévala a casa”, respondió uno de los hombres fuera de cámara a los demás.

“Fuera, fuera. Voy a Uber por mi cuenta”, le dijo al hombre sentado a su lado, quien salió del auto para que ella pudiera salir.

La estudiante de segundo año de la universidad de 19 años dibujó la palabra “yo” e hizo una pausa a mitad de la oración entre “lo haré” y “Uber por mi cuenta” en su discurso evidentemente tomada.

“Lamento que tus sentimientos hayan resultado heridos”, dijo Brooks también en el fragmento.

Salió del auto y llamó al conductor, Casen Carver, “gay” cuando se iba, según WBRZ.

Los abogados defensores dijeron que el video muestra que Brooks tuvo relaciones sexuales consentidas con dos de los hombres y que no fue violada.

“Hablar y entablar conversaciones, usar un lenguaje muy vulgar con el conductor del vehículo”, dijo el abogado Ron Haley al canal de noticias. “Insultar al conductor del auto, lo que implica que el conductor no es heterosexual debido a que él no quiere participar en ciertas actividades con ella. No pone a nadie en la mejor luz, pero de nuevo, no ser puesto en la mejor luz no es lo mismo que una violación”.

Sin embargo, el contenido de alcohol en la sangre de Brooks era del 0.319%, casi cuatro veces el límite legal en el momento del acto sexual, dijeron las autoridades.

Los fiscales dijeron que el estudiante estaba demasiado borracha para consentir en tener relaciones sexuales y acusaron a Kaivon Deondre Washington, de 18 años, y a un niño de 17 años, quien no fue identificado, porque es menor, de violación en tercer grado.

Carver, también de 18 años, y un cuarto pasajero, Everett Lee, de 28 años, fueron acusados ​​de violación de principio a tercer grado, lo que significa que presenciaron la agresión, pero no participaron en el acto sexual.

El abogado de los padres de Madison Brooks dice que los abogados de los violadores acusados ​​están librando una “campaña de difamación” que es “absolutamente vergonzosa”.

Un abogado de la familia de Brooks dijo que los adolescentes la agredieron sexualmente sin lugar a dudas.

“Bajo la ley de Louisiana, esto es violación”, dijo Kerry Miller a WBRZ. “Nos ofendió profundamente culpabilizar a la víctima, y ​​afirmaciones de que, si no la hubieran golpeado, no estaría quejándose de las cosas. Pensamos que eso era profundamente ofensivo y simplemente incorrecto”.

Según los informes, los abogados defensores de los hombres tienen incluso más imágenes de video tomadas por sus clientes de esa noche, pero no las han hecho públicas.

Afirman que las imágenes adicionales muestran que el menor y Washington recibieron “consentimiento verbal” para tener relaciones sexuales de parte de Brooks.

La víctima y los hombres salieron juntos del bar Reggie’s de East Baton Rouge la noche de su muerte.

Sin embargo, el juez de distrito Brad Myers, quien vio los videos, dijo que en realidad respaldan el caso de la fiscalía.

Dijo en una audiencia de fianza que un video mostraba a uno de los sospechosos riéndose “cruelmente” de Brooks, mientras que otro la mostraba cayéndose y necesitando ayuda para levantarse. “La evidencia para mí es clara”, dijo Myers en una audiencia de fianza.