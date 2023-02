Érick Gutiérrez bajo la sombra de Thorgan Hazard

La Eredivisie se ha convertido en el hogar predilecto para los futbolistas mexicanos. Santiago Giménez, Edson Álvarez y Erick Gutiérrez son una de las piezas mexicanas más importantes del fútbol de Países Bajos. Pero Gutiérrez ha perdido la regularidad en los últimos partidos del PSV Eindhoven. El azteca ha tenido que asumir un rol secundario ante la llegada de Thorgan Hazard.

A pesar de que no poseen cualidades muy similares, la llegada del hermano de Edén ha motivado en gran medida al estratega Ruud van Nistelrooy. El futbolista belga llegó al club como una de las incorporaciones más importantes del PSV y esto ha relegado al banquillo a Érick Gutiérrez.

El futbolista mexicano de 27 años es usado con funciones mucho más defensivas. Pero el azteca parece haber perdido la confianza del entrenador neerlandés. Gutiérrez era una de las piezas fijas en duelos por la copa, la Eredivisie y la UEFA Europa League. Pero esto ha cambiado.

Érick Gutiérrez solo tiene un par de goles y una asistencia en esta temporada, pero como fue mencionado con anterioridad, la función del mexicano pasa más por el tema defensivo.

“Guti” tiene contrato con el PSV Eindhoven hasta junio de 2025. Pero en caso de que no logre cambiar de parecer a Ruud van Nilsterooy, no sería descabellado pensar en un traspaso. El experimentado futbolista mexicano está valorado en $7.5 millones de dólares, aproximadamente. View this post on Instagram A post shared by Erick Gutierrez (@gutigalaviz)

