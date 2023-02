Novia de Isco se burló de Dani Alves y comparó su caso con el fenómeno extraterrestre

El caso de supuesta agresión sexual cometida por Dani Alves contra una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre, ha generado controversia y ahora la actriz Sara Sálamo, novia de Francisco Alarcón (Isco), exfutbolista del Real Madrid, se burló del cambio de versión del brasileño y lo comparó con la última teoría que surgió en redes sociales sobre una invasión extraterrestre en el mes de marzo.

Al menos en cuatro ocasiones la exfigura de Pumas de la UNAM en México varió su relato de la cronología de los hechos de lo que sucedió en la discoteca Sutton. En una de sus últimas intervenciones, aseguró que él había sido víctima de la agresión sexual porque la denunciante fue la que inició las relaciones.

Esta nueva declaración de Alves generó la reacción de la pareja de Isco, quien citó una noticia de la cadena Antes 3 Noticias en Twitter y no solo se mofó del futbolista, pues también lo hizo con su nuevo abogado, el hispano Cristóbal Martell.

“Cuando pensabas que lo de los extraterrestres en marzo sería lo más loco que leerías esta semana… El abogado de Alves: – Sujétame el cubata”, escribió el pasado 23 de febrero.

Cuando pensabas que lo de los extraterrestres en marzo sería lo mas loco que leerías esta semana…

El abogado de Alves: – Sujétame el cubata. https://t.co/ee4dwzZjJG — Sara Sálamo (@SaraSalamo) February 23, 2023

Es preciso recordar que el comentario de Sálamo con respecto a los extraterrestres viene antecedido de una teoría narrada por un tiktoker que aseguró que en el mes de marzo alienígenas invadirían la tierra. Su tuit causó un alud de reacciones que se volcaron en contra de la actriz, pues fue criticada por no “respetar la presunción de inocencia”.

“Sara con todo el respeto, aunque yo tampoco me creo esta versión, creo que hasta que no se le declare culpable no habría que juzgarlo, por la presunción de inocencia y tal (ojo, no estoy defendiendo al jugador) solo digo que vamos a esperar a que el juez dictamine”, opinó un usuario.

“Ahora resultaste comentarista”; “¡Qué escándalo Sara! Los abogados hacemos nuestro trabajo y a veces nos toca defender casos llamémosles peliagudos. Que tengas que increpar al abogado demuestra tu gran ignorancia. Muy lista no eres, no”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

Recientemente, la justicia de España determinó que Alves debería permanecer en prisión provisional sin derecho a fianza al considerar que existe un alto riesgo de fuga. El recurso presentado desde la defensa del brasileño fue rechazado y su abogado criticó la sentencia.

Te puede interesar:

·La justicia desconfía de Dani Alves y lo mantendrá en prisión preventiva sin fianza

·Esposa de Dani Alves lanzó duro dardo a la prensa: “Son seres horribles”

·Isco Alarcón, de ser jugador del Real Madrid a no tener espacio en el Sevilla de ‘Tecatito’ Corona

**