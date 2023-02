Detenidos por ICE en California imponen demanda ante represalias por huelga

Inmigrantes detenidos en dos centros de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California presentaron una demanda, debido represalias que enfrentaron por una huelga de hambre para exigir su liberación.

Milton Mendez, Guillermo Medina Reyes, Cruz Leandro Martínez Leiva y otros dos inmigrantes –identificados sólo con sus iniciales RHM y EOAR– lideran la demanda, pero forman parte del grupo de más de 80 detenidos que iniciaron la huelga de hambre el pasado 17 de febrero.

Tras denunciar que sufrieron represalias por participar en una huelga de hambre en la que exigían su liberación y el cierre de los centros, los inmigrantes presentaron la demanda, señaló la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

La querella es contra ICE y GEO Group, empresa propietaria y operadora de los centros ubicados en Bakersfield y McFarland, ciudades del Valle Central de California.

Los demandantes aseguran que han enfrentado represalias, incluidas amenazas de confinamiento solitario y prohibiciones de visitas familiares.

La demanda asegura que ICE y GEO violaron el derecho de los migrantes detenidos a expresarse pacíficamente contra el maltrato y a solicitar una respuesta significativa a sus quejas.

Además de las amenazas, los inmigrantes denuncian que ICE y GEO los han acosado haciendo que la temperatura de los dormitorios sea “dolorosamente” fría y les han negado el acceso a los servicios religiosos y al patio del centro de detención y las visitas de familiares, entre otros acosos.

En un comunicado de ACLU, Medina Reyes dijo que “hay gente aquí que son padres, hermanos, esposos. Se merecen una oportunidad real de luchar por su caso y tener la oportunidad de libertad también. Por eso iniciamos la huelga y esta demanda”.

Los abogados que representan a los migrantes y hacen parte de una coalición conformada por las fundaciones de ACLU del Norte de California y del Sur de California, Asian Americans Advancing Justice–Asian Law Caucus, Lawyers’ Committee For Civil Rights of the San Francisco Bay Area, y Pangea Legal Services, dijeron que los detenidos están favorecidos por la Primera Enmienda, que permite hablar contra el abuso.

“ICE detiene a personas indefinidamente en horribles condiciones de vida, incluidas las instalaciones plagadas de moho negro, mientras la compañía GEO Group se beneficia de su trabajo pagándoles un dólar por día. Haremos todo lo posible para proteger su derecho a participar en esa protesta”, dijeron los abogados.

La huelga de hambre se dio tras años de peticiones de los migrantes detenidos “para exigir un trato humano en estos dos centros de detención” y un pago justo por su trabajo.

