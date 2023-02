Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de febrero 2023.

Piscis

Haz mejorado mucho estos días pero vienen personas que querrán arruinar tu felicidad, no lo permitas y ponte las pilas o de lo contrario regresaras a la vida que llevabas antes. Cuidado con amores de una noche y con invertir en un negocio que no te va dejar nada de provecho solo dolores de cabeza. Cuidado con lo que deseas sobre todo las cuestiones negativas las pudieras atraer más pronto de lo que crees o piensas. Posibilidades de reencuentros con personas del pasado, estás en un ciclo muy perro y tú madurez darás un giro de 190 grados, empezarás a sentirle sabor a la vida y a disfrutarla, vienen viajes en puerta y shingos de amor y sexo desbordado, la vida comenzará a devolverte con intereses las mam4das que te hizo en el pasado, ponte las pilas y dale duro al gym y a la dieta manéjate en bitchh y ve por lo que quieres, posibilidades de relación amorosa con persona del signo libra, Géminis o Capricornio, pero ten cuidado, los Libra son bien hijos de la tostada y su orgullo podría venir a o caico arte serios problemas! No sueltes prenda hasta asegurar la relación.

Acuario

Si ya una, dos o tres veces te traicionaron pa que shingados das más oportunidades??? A veces te ap3ndejas un shingos y por tu buena bondad descuidas tu vida, es necesario que veas más por ti y no te dejes amedrentar por nadie que quiera dañarte o sacar algo de provecho de ti. Manda a la tostada a esas inches personas que nomas llegan a tu vida a traerte chismes o hacerte sentir mal con estados deprimentes, necesitas cerrar ese ciclo y ver más por ti, busca a personas positivas que te brinden una bella amistad y no esas que solo te buscan cuando necesitan algo. Invitaciones a fiestas o eventos, no tomes tanto porque se te va subir y vas andar aflojándole a cualquiera. Aprende a controlar tu carácter para que no vayas a cometer errores, no mendigues amor a quien no lo merece ni permitas faltas de respeto en tu relación en caso de tener una. Si tienes una relación échale chingazos y no la compliques hay muchas posibilidades de fortificarla y hacerla crecer al punto de que lleguen a comprometerse, pero eso va depender mucho de la manera en que actúes con tu piores nada en estos días.

Capricornio

No des pasos hacia algo que desconoces o puedes salir bien dañado o dañada, calcula el shingado terreno antes de tomar decisiones o aceptar cualquier trato o invitaciones de personas desconocidas y más si son por las redes sociales. Posibilidades de un encuentro pasional con una amistad, no confundas sexo con amor y no empieces hacerte ideas p3ndejas de cosas o situaciones que no son o no han pasado. No desesperes, ten paciencia que los sueños se pueden volvers realidad, pero ten presente que si no le shingas pa conseguirlo pos no van a llegar, ponte las pilas y ve tras tus metas. La confianza se gana y si confías demasiado en personas que acabas de conocer las traiciones no tardarán en llegar, a veces te ap3ndejas un shingo y abres tu corazón muy rápido y ese es uno de los motivos por los que te shingan o lastiman bien feo. Si ya tienes una relación es momento de dar el siguiente paso, vienen promesas y formalidades, piensa bien antes de aceptar o dar el siguiente paso si dudas sobre qué decisión tomar ten por seguro o segura que eso no va funcionar.

Sagitario

Si no te ha ido bien del todo en el amor no tienes porque reprocharte nada, necesitas primero tener paz y estabilidad emocional tu antes de dar ese paso, tener pareja parece sencillo pero si no te quieres y amas propiamente puedes caer en el apego al punto de no valorarte y terminar idolatrando a tu piores nada. Paga donde debes si tienes el dinero hazlo ahora y no lo calientes que al final tendrás que pagar, cierra deudas pa evitar problemas en semanas posteriores. Cuídate de dolores de piernas y riñones has tomado mucho refresco y eso te shinga mucho. Es momento de emprender nuevas cosas y si deseas ese negocio que has tenido en mente que nada te detenga para hacerlo. Debes aprender a no lidiar con gente p3ndeja que solo buscara shingarte o dañarte tú buen sentido de humor. Si han existido pedos o problemas en tu familia ni te achicopales ni te sientas mal que todo se va solucionar de la mejor manera, necesitas echarle shingos de ganas a tu vida y ya dejarte de m4madas de una buena vez, le has guevoneado mucho a todos tus proyectos y metas que te habías planteado pa este año, no descuides esa parte y cumple cada una de las promesas que te hiciste. Te vienen chismes de amistades y familiares que te van a decepcionar de algunas personas, aprende a no juzgar y dejar que el mundo ruede, la vida está hecho de esto.

Escorpión

Viene un amor del pasado que volverá a entrar a tu vida, de ti depende dar segundas o terceras oportunidades solo ten bien presente como terminó todo y si vale la pena volver a la shinga de antes, familiares te fueras te visitan y recibirás noticias de una amistad que tienes mucho de no ver. Es momento de crecer en todos los sentidos y desarrollar esas habilidades, sueños y metas que querías o deseabas desde hace tiempo. Tu carácter será muy explosivo esta semana que viene pero si aprender a controlarlo sabrás sacarle provecho. Hay posibilidades de mejorar ingresos en tu trabajo o recibir un dinerito extra. Ponte las pilas en el gym o zumba pa que empieces a recuperars tu cuerpazo criminal. Aléjate de personas deprimentes que te hacen sentir de la shingada ahorita no estás para deprimirte sino pa echarle ganas a la vida, valorarte y volver a ser el mismo o la misma hija de la shingada. No te preocupes tanto por p3ndejadas que aún no pasan, aprende a ver la vida con más alegría y optimismo, recuerda que las shingadas preocupaciones y gente p3ndeja nomas sirven pa shingar a uno. Cuidado con comentarios mal intencionados dentro de la familia los cuales podrían dañar demasiado tu entorno.

Libra

Es preciso que ya te dejes de p3ndejadas y madurez, pon en una balanza las cosas buenas y malas que has hecho y analiza tu aburrida vida y pregúntate que has hecho pa lograr cumplir tus sueños y metas, aprende a ir por lo que quieres y que nadie detenga tu camino y si esa persona lo hace mándala a la shingada, ten presente que por mas amor que haya en una relación, no debes de renunciar a tus sueños y metas personales nomas por el capricho de tu piores nada o de tu pareja. Aguas con andar jugando con fuego con tus amistades porque te vas a quemar y vas a salir bien inche enamorado o enamorada y al final tu serás quien las lleve de perder. Aguas con dolores estomacales, estas tragando shingos de mugrero en la calle y eso te esta shingando la flora intestinal! Cuidado con encamarte con alguien desconocido y después arrepentirte por andar de calzón flojo. Amores a distancia se fortalecen, tienes que entender que pa que unas shingada relación funcione ambas partes deben de estar en la misma shingada sintonía si uno no lo hace jamás va funcionar o no se va lograr algo. Pleitos legales en puerta o discusiones familiares. Divorcio o separación dentro de la familia y salacion a causa de brujería.

Virgo

Vienen días más seguros para ti, pues tu madurez comenzará a salir a flote y eso lo mostraras con tu manera de comportarte con el mundo. Te está cayendo el veinte de tanta p3ndejada que cometiste en el pasado, sin duda alguna de atontas bien feo pero estas a tiempo de corregir esos fregados errores, es momento de quererte, valorarte y darte a desear más, dejar de andar de pito o cola suelta, si bien es cierto que la caricia nos baja el estrés, en exceso se hace vicio. Problemas económicos en puerta y viajes de último momento. Podrías estar cometiendo un gran error en tu vida y no querer aceptarlo. Recuerda que no necesitas de nadie pa sobre salir y lograr tus metas y sueños, aprende a quererte y disfrutarte en la soledad para que puedas ser disfrutada o disfrutado en la compañía. Aguas con las habladurías de la gente, hay shingos de envidia en tu circulo social, aprende a darle tiempo al tiempo e ir mandando a la shingada a cada persona que te quiera fregar o te quiera ver en el shingado pozo. Si sigues dando todo por loa demás hasta quedar tu en ceros jamás lograrás nada en tu vida.

Leo

Es momento de regresar al pasado y darte cuenta de los errores que cometiste para no cometerlos más, la vida es justa, trata de ir por caminos que te lleven a lograr tus sueños y metas y ser feliz. Si tienes pareja trata de ser mas inche tierno o tierna y no actúes con tanta frialdad o de lo contrario tu pareja buscará un mejors cariño. Esa inche persona que se fue y se alejo no tiene ya porque shingados estar quitándote el inche sueño, debes de aprender a soltar y darte cuenta que nadie es indispensable en tu vida o de lo contrario cada que alguien se aleje o te abandone te derrumbaras y para salir del agujeró va estar bien c4brón. No busques pretextos o motivos p3ndejos para discutir con tu pareja, no vale la pena andar de la greña porque todo tiene un límite y tarde o temprano terminarán hartándose de lo mismo. Aléjate de amores a distancia o de andar de prosti por las redes sociales, si esa persona quiere dejártela caer y no tienes compromiso alguno pues dale pal ante y que te valga riata lo que piensen. Hay ciertos aspectos que te están quitando el sueño y les das shingos de vueltas en tu cabeza, ya déjate de m4madas y lo que vaya ser será trata de resolver las cosas de la mejor manera y no pienses tanto antes de actuar o de lo contrario seguirás mortificándote por p3ndejadas que quizás no tienen tanta importancia como tú piensas.

Cancer

Alejate de hombres o mujeres que ya tienen una shingada relación debes aprender que tu no naciste pa hacer postre de nadie, así que aprende a valorarte un shingo más y deja de andar de arrastrado o arrastrada mendigando cariño o migajas de amor. Los celos estarán a la orden del día, últimamente desconfías mucho de tu pareja y eres muy de celar a tus amistades, debes ya dejarte de m4madas y mejor poner más empeño en tu físico; no le des motivos a tu pareja pa que te deje o te mande al chorizo por alguien mejor que tu, urge dieta y gym pa agarrar forma y evitar que se te haga bolas el engrudo. Aprende hacer a un lado chismes de vecindad y personas que solo buscan desacreditarte con comentarios hirientes y negativos. Vienen eventos especiales estos días, sal de la rutina y vete de party con tus amistades o sal a disfrutas el fin con tu familia, te urge que te distraigas un poco para que dejes de andar pensando tanta p3ndejada. Problemas renales, necesitas tomar más agua y bajarle a los chescos o jugos artificiales. No es momento de celos y desconfianza sino de tener seguridad en quien eres y lo que deseas en tu vida.

Géminis

Aguas con relaciones a distancia no son lo tuyo, y si estás dispuesto o dispuesta a soportar el tiempo que tenga que pasar para volver a verse pues adelante, sino ni te enredes en eso o de lo contrario vas a salir bien inche lastimado o lastimada. Te encanta que te peguen y azoten y te traten de la shingada, hacen lo que quieren contigo y mas te ingres con esas personas, es momento que te despabiles y mandes a la shingada a toda esa gente que de alguna manera en lugar de ayudarte te hunde más en el shingado pozo. Ten cuidado con cambios de última hora en loa negocios y en hacer inversiones que desconoces o podrías pasar por situaciones complicadas en los dineros. Viaje en puerta, ve preparando todo el pedo para que no te sorprendas cuando te enteres, viene un romance o faje exprés con una persona que acabas de conocer o estás por conocer, tu “date” y que te valga madres la moral y los principios al final pa eso se viene a esta vida, pa el disfrute más que nada. Ponte las pilas y cuida mas tu vista, no te la pases tanto con el celular, tv, o computadora te esta shingando el iris y así. Amor de tierras lejanas aparece y cambios en tus sentimientos. Chismes de última hora.

Tauro

Deja de pensar solo en tu bienestar, es momento que pongas los pies en la tierra y le dediques un poco de tu tiempo a esas personas que siempre han estado ahí buscándote y queriéndote a pesar de tu rechazo y de tantas manmadas a la shingada, no desperdicies ni eches en saco roto amistades o amores verdaderos por ir tras personas a quienes les vales pura madre. Debes aprender a lidiar con gente estupida que buscará de mil maneras dañarte. Cuidado con amores de una noche los cuales podrían interferir en tus planes. Negocios que se fortalecen y oportunidades de viajes inesperados que te ayudarán mucho a distraerte. Te manejaras en un tono un poco agresivo este fin de semana por ciertas shingaderas de las cuales te vas enterar, no pretendas cambiar la manera de ser de las personas y acéptalas tal como son al final ancina las conociste. Te manejarás en seguridad pero de ti depende que las cosas salgan bien, concéntrate en tus chingadas metas y no le huevonees para poder realizarlas.

Aries

Vienen días de cambios muy buenos en los cuales el amor florecerás en caso de tener una relación las cosas funcionarán de la mejor manera solo aprende a confiar en ti y en quien está a tu lado. Deja de seguir pensando en lo que ya fue, no tienes porque ponerte triste, al final si fue tu culpa ya lo pagaras a su debido tiempo, trata de no cometer los mismos errores de antes y si es necesario pedir perdón o disculpas no dudes en hacerlo. Viene un dinerito extra pa el gasto y una fiesta o convivencia con amistades, si ya te ha bufado mucho esa persona deja de andar de arrastrado o arrastrada y atiende tu shingada vida, pon shingos de atención a tus sueños que te mostraran las respuestas a esas dudas que has tenido acerca de tu futuro y pareja. Viene una semana muy perra en la que te tocara renovarte y ponerte las pilas para poder salir adelante, pedos en tu relaciones amorosas es momento de poner las cartas sobre la mesa y tomar las decisiones adecuadas para ya no caer en los mismos juegos y fregaderas de siempre. Aprende a deslindarte de problemas que no son tuyos, a creer y confiar en tu capacidad de lograr tus sueños y metas y a no esperar nada de nadie. Cuidado con negocios pues podrías haber robos o pérdidas inesperadas.