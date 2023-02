Drones rompen defensas rusas y se acercan peligrosamente a Moscú

Los drones son algunas de las armas que han cobrado mayor relevancia en la guerra en Ucrania y fueron precisamente unos de esos vehículos los usados este martes por Ucrania para vulnerar las defensas rusas e introducirse muy cerca de Moscú, situación que encendió las alarmas de Rusia.

Entre la noche del lunes y la madrugada del martes, aviones no tripulados lanzados por Ucrania se adentraron en territorio ruso, incluido uno que se acercó a menos de 100 kilómetros de la capital rusa Moscú, según informaron hace unas horas autoridades rusas.

Autoridades locales rusas, citadas por la agencia AP, informaron que los ataques con drones se dirigieron a regiones del interior de Rusia situadas a lo largo de la frontera con Ucrania y más al interior del país, pero aseguraron que no causaron heridos ni daños significativos.

El presidente Vladimir Putin ordenó reforzar la protección en la frontera. Aunque Putin no se refirió a ningún ataque concreto en un discurso pronunciado en la capital rusa, sus comentarios se produjeron horas después de que los drones atacaran varias zonas del sur y el oeste de Rusia.

Las autoridades ucranianas no reivindicaron inmediatamente la autoría de los ataques, pero también evitaron reconocer directamente la responsabilidad de ataques y sabotajes anteriores, al tiempo que subrayaron el derecho de Ucrania a atacar cualquier objetivo en Rusia.

Un dron se acercó peligrosamente a Moscú

Un avión no tripulado cayó cerca de la localidad de Gubastovo, a menos de 100 kilómetros de Moscú, según informó Andrei Vorobyov, gobernador de la región en un comunicado publicado en Internet. El avión no tripulado no causó daños, dijo Vorobyov, pero es probable que apuntara a “un objeto de infraestructura civil”.

Las imágenes del avión no tripulado mostraron que se trataba de un pequeño modelo de fabricación ucraniana con un alcance de hasta 800 kilómetros, pero sin capacidad para transportar una gran carga de explosivos.

