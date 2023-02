Incidente en centro de detención del Condado de Los Ángeles deja 17 lesionados, 3 de ellos en estado crítico

Al menos 17 personas resultaron lesionadas, tres de ellas en estado crítico, causó la mañana de este martes un incidente en el Centro de Detención Pitchess, en Castaic, en el Condado de Los Ángeles.

El incidente fue reportado aproximadamente a las 11:25 a.m. en la instalación, que se localiza en 29320 The Old Road, según informaron las autoridades.

Sin que se tenga mayor información sobre la naturaleza que originó el incidente, al centro de detención acudieron por lo menos cinco ambulancias y unidades adicionales del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles (LACoFD).

Oficiales del LACoFD informaron que estaban dando atención médica a tres pacientes que se reportaban en estado crítico, quienes fueron trasladados a un hospital.

En el centro de detención, los servicios médicos brindaron atención a otras 14 personas lesionadas, que no requirieron ser trasladadas a un hospital.

Hasta el momento no quedó claro si las personas lesionadas eran personas detenidas o si forman parte del personal que trabaja en el centro de detención.

