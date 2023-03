López Obrador revela que García Luna lo hostigó en el pasado mediante la Agencia Federal de Investigaciones

Pese a que un jurado ya dio su veredicto en torno al juicio de Genaro García Luna y solo resta esperar la sentencia que se le dictará, el caso sigue generando reacciones en México, incluyendo la del propio presidente.

Durante su tradicional conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador se refirió al poder de presión que ejercía García Luna desde que era titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), al asegurar que él mismo fue víctima de hostigamiento.

El mandatario mexicano indicó que, durante el proceso de desafuero al que fue sometido entre 2004 y 2005, fue rodeado por elementos de dicha agencia para que le tomaran una fotografía.

“Cuando me desaforaron, me tocó ir a declarar a la Procuraduría, y traía todo en contra, pero sobre todo los medios, y saben qué me hicieron, que cuando salgo de la Procuraduría, los de la AFI me rodean como si yo fuese un delincuente para la foto del diario Reforma. ¿Quién era el director de la AFI? García Luna”, declaró.

Durante la misma conferencia, López Obrador aprovechó para exhortar al expresidente Felipe Calderón a presentarse y explicar su relación con Genaro García Luna, quien fue su secretario de Seguridad.

#VIDEO I AMLO invita a Felipe Calderón a explicar su relación con García Luna en 'La Mañanera'



“Estamos esperando la aclaración”, dijo @lopezobrador_ al recordar que @FelipeCalderon anunció que se pronunciaría sobre García Luna una vez que se diera el veredicto de su juicio. pic.twitter.com/pqJrFsIS86 — LA OCTAVA (@laoctavadigital) February 28, 2023

“Aquí está la tribuna, sí lo invito aquí; o sea, que nos explique su relación con García Luna y además sería bueno porque eso ayuda mucho a la gente, a informar”, indicó.

“Ahora, si viniera aquí, nos comprometemos a que no haya preguntas, nada más que dé su testimonio. ¿Y por qué decimos que aquí? Porque fue presidente… Y no es por presumir, pero esta conferencia la ven muchos”, finalizó el presidente.

Previamente, llamó a guardar la calma y no adelantarse a insinuar si Felipe Calderón o Vicente Fox podrían ser juzgados por sus vínculos con García Luna.

“Sería un buen servicio al país el que él (García Luna) ayudara explicando cuál fue su situación en el gobierno de Fox y en el de Calderón. Entonces, no descartemos esa posibilidad porque existe el mecanismo y a él lo están condenando a 20 años como mínimo y hasta pena perpetua. Entonces, él tendrá que decidir”, sentenció.

