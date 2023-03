Unen fuerzas para salvar negocio de donas en Echo Park: clientes recolectan donativos para ayudarlos

Tan pronto como los clientes de Ms. Donut en el barrio de Echo Park de Los Ángeles se enteraron que el edificio en el que se encuentran sus donas favoritas se había puesto a la venta, se unieron para apoyar con donativos a Annnenn Nou y Ty Sophany, una pareja de inmigrantes camboyanos que son los dueños del pequeño negocio desde hace 7 años.

“No sabemos qué va a pasar, si nos van a pedir que desocupemos y nos vayamos; o nos aumentarán la renta, pero mientras tanto tratamos de mantenernos positivos para no descuidar la atención a nuestros clientes y productos”, dijo Annenn, quien junto con su esposo tienen tres hijos menores de 5, 7 y 12 años; y viven del negocio de donas, cuyos clientes son mayormente latinos.

Antes de venir a Estados Unidos, Annnen emigró de Cambodia a Bélgica cuando tenía 4 años. Ya de grande, en unas vacaciones a Cambodia conoció a su hoy esposo, se casaron y fueron a vivir a Bélgica, de donde emigraron a Los Ángeles hace 7 años. “Viví 25 años en Bélgica”, dijo Annnenn.

Conrado Terrazas es un cliente habitual de Ms. Donut. (Araceli Martínez/La Opinión)

Recordó que fue en noviembre cuando les avisaron que el edificio donde tienen su negocio se iba a vender, y empezaron a fluir las muestras de solidaridad de sus clientes.

“Estamos muy agradecidos y aunque la noticia de la venta es muy estresante, estamos concentrados en nuestro trabajo sin pensar en lo que puede pasar”.

Annnenn dijo que cuando ella y su esposo emigraron a Los Ángeles, sabían que querían abrir un negocio, y como gran parte de los inmigrantes camboyanos se dedican a la venta de donas, no les costó trabajo decidirse que querían seguir el mismo sendero.

“Las donas son parte de nuestra cultura, pero algo que distingue a nuestras donas es que son frescas, recién hechas y no son demasiado dulces. Aunque tenemos una variedad de pastelitos, las donas, los croissants y los muffins son los más solicitados por nuestros clientes”.

Ms Donut en riesgo de desaparecer. (Araceli Martínez/La Opinión)

Precisó que ahí mismo en el negocio se preparan las donas y el resto de pastelitos.

“Tenemos un panadero maravilloso que nunca ha faltado a trabajar ni se ha tomado un solo día de descanso desde que está con nosotros; y siempre está de buen humor y con una sonrisa. Incluso de 11:30 de la noche a 4:30 de la mañana, aunque el negocio está cerrado, él vende las donas por la ventana. Los que más compran donas en la madrugada son los jóvenes de Echo Park”.

En cuanto a las bebidas, dijo que ofrecen café regular, café cappuccino, chocolate caliente, te tailandés, y algunas sodas. “Nuestro café no es demasiado fuerte, solo lo suficientemente fuerte sin ser ligero. Es exactamente como le gusta a los clientes”.

Annnen dijo que ella y su esposo prueban todo. “No vendemos nada que no nos guste a nosotros”.

De lunes a sábado, abren de 5 am a 5 pm; y los domingos de 6pm a 2pm.

“Tenemos toda clase de clientes, los regulares y los que vienen por primera vez y regresan. Eso sí, de las 7:30 a las 8:30 de la mañana estamos muy ocupados”.

Carlos Velázquez y su hijo Ethan son clientes regulares de Ms. Donut. (Araceli Martínez/La Opinión)

Conrado Terrazas, es un cliente habitual que no falta todos los días a comprar su café a Ms. Donut, y a veces rompe la dieta, y se compra una dona. “Los pastelitos de plátano son mis preferidos”, dijo.

Y reconoció que como clientes se sienten preocupados por ellos porque no tienen ninguna garantía de que el nuevo dueño los deje quedarse o les suban la renta.

“Ellos tenían un contrato por 5 años, pero ahora que terminó, se han quedado pagando mes a mes”.

Incluso Conrado dijo que les ha tomado afecto porque ha visto crecer a los hijos de la pareja.

Kyle H. creó una cuenta en GoFundMe con la meta de recaudar $30,000 para que en caso de que se tengan que mudar, Annnenn y su esposo tengan dinero para la mudanza o para vivir mientras se reubican.

“He estado yendo a Ms. Donut y he conocido a Annnenn durante dos años. Me he aliado con ellos para organizar esta recaudación de donativos porque Annnen y su familia deben tener tiempo y espacio para averiguar qué sigue. Sin el negocio de donas van a perder su fuente de ingresos de la noche a la mañana”.

Annnen Nou agradecida por el apoyo de sus clientes. (Araceli Martínez/La Opinión)

Kyle escribió en la cuenta de GoFundMe: “Con tres hijos y apenas un día de vacaciones en los últimos siete años, Annenn y Sophany merecen un descanso para descubrir cómo seguir adelante sin una inmensa presión financiera. Si bien no podemos mantener abierta la tienda, estamos recaudando este dinero para proporcionarles el espacio necesario después de su cierre para que esta maravillosa familia determine sus próximos pasos”.

Pidió apoyar a Annnenn a quien describió como una mujer increíble, propietaria de negocio, quien junto con su esposo han brindado un espacio comunitario y donas excepcionales durante siete años a la comunidad de Echo Park.

“El área circundante y yo los extrañaremos profundamente, y espero agradecerles por todo lo que han hecho al aliviar su carga financiera en este nuevo capítulo”.

Kyle aclaró que el 100% de los fondos recaudados irán directamente a Annnenn. Para donar a esta familia, visita el sitio: Support Annnenn and Sophany from Mr. Donut“.

Ms Donut se localiza en el 1353 Glendale Blvd. Los Angeles, CA 90026.