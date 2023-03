¿Vale la pena reemplazar la pantalla de un teléfono celular roto?

En un teléfono celular Android o un iPhone, la reparación de la pantalla suele ser más económica que comprar un dispositivo nuevo, pero hay otras cosas que puedes considerar además del costo.

Nos pasa a todos. Estás saliendo del auto, tu teléfono se cae del bolsillo y, de repente, estás mirando una pantalla rota.

Según la encuesta de teléfonos inteligentes de 2022 de Consumer Reports, el daño por una caída o un accidente similar es una de las razones más comunes para reparar un teléfono, solo superada por la necesidad de reemplazar la batería.

Si bien algunas personas son lo suficientemente atrevidas como para vivir con la vergüenza de tener una pantalla rota, ignorar el problema podría ser difícil. Una pequeña grieta puede expandirse con el tiempo, lo que dificulta su buen uso al ser táctil. También puede exponer las partes internas del dispositivo a la humedad y el polvo. Además, ¿quién quiere pasar los dedos por trocitos de vidrio?

Cuando te encuentras en esta situación, puede ser difícil saber qué hacer. ¿Compras un celular nuevo por $800 o más? ¿O tiene más sentido solo reemplazar la pantalla?

Determinar el costo de las reparaciones también puede ser complicado. Pero estamos aquí para ayudarte con eso.

También te mostraremos cómo debes tener en cuenta la edad del teléfono, cuánto vale y si es hora de actualizarlo.

Aquí te dejamos algunas cosas a considerar cuando tomes la decisión.

Cuándo reemplazar la pantalla

Reemplazar una pantalla rota o una batería que ya no dura todo el día puede ser una excelente forma de extender la vida útil de tu teléfono móvil. Si el precio es adecuado, y el dispositivo está en buen estado de funcionamiento, le puedes exprimir otro año o dos de uso.

Para aquellos con seguro de teléfono o un plan de garantía extendida, la decisión es sencilla. Con AppleCare+, puedes reemplazar la pantalla en cualquier modelo desde el iPhone 5s por solo $29. Con Samsung Care+, también cuesta $29.

Sin embargo, en ocasiones, es posible que necesites que el celular sea arreglado en un centro de reparación autorizado en una ubicación seleccionada. Ese es el caso del seguro de Verizon a través de Asurian, aunque los componentes que están debajo del cristal de la pantalla podrían no ser elegibles para reparación.

También podría haber límites en la cantidad de reclamaciones que te permiten hacer. La póliza AppleCare+, por ejemplo, no deja poner más de dos reclamaciones por daños en accidentes en un período de 12 meses.

Para aquellos sin cobertura, la decisión es un poco más complicada. Si bien la reparación generalmente cuesta menos que el precio de un teléfono nuevo, la tarifa puede variar significativamente según el modelo. Por ejemplo, el costo estimado de Apple para reemplazar la pantalla de 4.7 pulgadas en el iPhone SE es de $129, pero para la pantalla del mismo tamaño en el iPhone 8, es de $149. Y la pantalla de 6.7 pulgadas del iPhone 14 Pro Max cuesta $379.

Sin embargo, puedes encontrar las estimaciones de costos para modelos específicos en los sitios web de Apple y Samsung. Y para teléfonos fabricados por Google y otros, puedes consultar servicios como Swappa o Ubreakifix. (En este último, puedes solicitar una estimación a través del cuadro de chat).

Ten en cuenta que, si también se dañan componentes como el sensor de huellas digitales debajo del cristal, el costo de la reparación puede aumentar.

Pero la estimación es un buen punto de partida. Una vez que lo tengas, puedes revisar tus opciones de manera segura, comparando el precio con el costo de un móvil nuevo. Si ninguna de las opciones es atractiva para ti, puedes considerar comprar un teléfono reacondicionado o un modelo sin usar que tenga una o dos generaciones. El iPhone 12, por ejemplo, ahora tiene un precio de solo $599.

Si estás dispuesto a añadir una nueva línea a tu cuenta de teléfono, incluso puedes obtener un nuevo Galaxy S23 gratis de Verizon; el operador aceptará un teléfono dañado como intercambio siempre que no tenga daños en la batería.

Cuándo comprar un teléfono nuevo

Una pantalla rota puede ser solo la excusa que necesitas para actualizar a un Galaxy S23 o un iPhone 14. ¿Quieres algo más convincente? Aquí te mostramos otras razones para no reemplazar la pantalla:

Tu antiguo teléfono vale menos que el costo de reparar la pantalla. Apple te cobrará $129 por reemplazar la pantalla de 4.1 pulgadas en el iPhone 5s, que debutó en 2013. Mientras tanto, un 5s usado o reacondicionado cuesta solo $20 a $75 en sitios como eBay y Walmart. El valor de intercambio de aparato telefónico estimado en los principales proveedores de servicios inalámbricos es de $0. Entonces, a menos que realmente ames tu modelo 5, la reparación no tiene sentido.

Tu teléfono ya no es elegible para recibir actualizaciones de seguridad. Estas actualizaciones son importantes, porque te protegen a ti y a tus datos de las ciberamenazas. Apple sigue proporcionando parches de seguridad (aunque no necesariamente actualizaciones del sistema iOS) para modelos que se remontan al iPhone 5s. Los fabricantes de teléfonos Android ofrecen actualizaciones de seguridad de tres a cinco años desde el momento en que se lanzan los dispositivos.

No puedes esperar mucho tiempo para tener una nueva pantalla. Aunque Apple, Best Buy, Samsung y otros ofrecen citas para el mismo día, es posible que no tengas la oportunidad de programar una justo cuando la necesitas. Quizás el taller de reparación tampoco tenga las piezas correctas a mano. Por esto, podrías reemplazar tu pantalla en menos de una hora o más de una semana. Para un padre que necesita permanecer en contacto cercano con su hijo, esperar un día o más puede estar fuera de cuestión. Lo mismo ocurre con alguien que usa el teléfono profesionalmente.

Tu teléfono ya está en las últimas. No tiene mucho sentido invertir dinero en un teléfono que ondea la bandera blanca. Si se retrasa al iniciarse durante algún tiempo y se bloquea con frecuencia, probablemente sea hora de dejarlo marchar.

