Biden sonríe tras acusación de Marjorie Taylor Greene por la muerte de dos hermanos por fentanilo en 2020

La representante Marjorie Taylor Greene se convirtió en el centro de atención de la Conferencia del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes en Baltimore después de que el presidente Joe Biden recordó a los asistentes que la polémica republicana lo responsabilizó por la muerte de dos hermanos en 2020 por consumo de fentanilo.

El presidente, incrédulo, por la acusación de Taylor Greene se rascó la cabeza y sonrió entre dientes “un poco más de Marjorie Taylor Greene y un poco más… habrá más republicanos en nuestro camino, ¿no es increíble?, ¡vaya!“.

Taylor compartió el video en sus redes sociales y escribió “escuché a esta madre que perdió a dos hijos por envenenamiento con fentanilo, decir la verdad sobre los dos asesinatos de su hijo debido a la negativa de las administraciones de Biden a asegurar nuestra frontera y evitar que el cartel asesine a estadounidenses todos los días con fentanilo chino”.

Listen to this mother, who lost two children to fentanyl poisoning, tell the truth about both of her son’s murders because of the Biden administrations refusal to secure our border and stop the Cartel’s from murdering Americans everyday by Chinese fentanyl. pic.twitter.com/HRD5SX0Td8 — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) February 28, 2023

Biden le recordó a la polémica senadora que en 2020 no estaba al frente del país, pero sí lo estaba Donald Trump “yo fue la razón, ella fue muy específica, probablemente no debería divagar. He leído que recientemente fue muy específica al decir que una madre, una madre pobre que perdió a dos hijos por el fentanilo, que yo maté a sus hijos… bueno, lo interesante (es que) ese fentanilo que tomaron vino de la última administración”.



Las declaraciones de Biden de inmediato provocaron una lluvia de aplausos en el recinto, sin embargo, en redes sociales un grupo de republicanos se le fueron a la yugular.

El senador Mike Lee le pidió una disculpa inmediata “@POTUS necesita disculparse por esto de inmediato. Nadie, y mucho menos el presidente de los Estados Unidos, se ríe cuando habla de una madre que perdió a dos hijos por envenenamiento con fentanilo”. .@POTUS needs to apologize for this immediately. No person, let alone the president of the United States, laughs when speaking about a mother who lost two sons to fentanyl poisoning. What, President Biden, do you find amusing about this? https://t.co/ItRtOa8x4Y— Mike Lee (@BasedMikeLee) March 2, 2023

“Biden solo se rió mientras hablaba de una madre cuyo hijo fue asesinado con fentanilo. Esto es tan increíblemente inapropiado y vil”, escribió Robby Starbuck. Biden just laughed while talking about a Mom whose kid was killed with Fentanyl. This is so incredibly inappropriate and vile. pic.twitter.com/XC4CymYHBe— Robby Starbuck (@robbystarbuck) March 2, 2023