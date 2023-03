¿Día del antisemitismo en Estados Unidos en 2023?

“Hagan que sus voces se escuchen fuerte y claro, que el único enemigo verdadero del pueblo estadounidense es el judío. Nos negamos a capitular ante los deseos del establecimiento anti-blanco, que nuestra raza sea subvertida y controlada por unos pocos elegidos del diablo”, ¿rezaba un panfleto nazi de 1940?

No, lo decía una declaración de uno de los grupos neonazis el reciente sábado, cuando convocaron lo que llamaron “Día del odio”, una fecha en la que los antijudíos estadounidenses proponían celebrar su antisemitismo por todo lo alto.

Otra declaración de esta ocasión hacía un llamamiento “a todos los luchadores por la verdad y la justicia” para que expusieran a la “camarilla internacional de alimañas parasitarias que infestan nuestra nación hoy”.

Así, los judíos estadounidenses pasaron un fin de semana parapetándose, física y emocionalmente, frente a las amenazas antisemitas de grupos organizados que usan los mismos tropos nazis de antes de la Segunda Guerra Mundial y que desembocaron en el exterminio sistemático de los judíos europeos, preguntándose si sería seguro ir a la sinagoga, salir al supermercado del barrio o frecuentar a los vecinos. En el año 2023 en el corazón palpitante de la democracia occidental.

Las autoridades locales de diferentes ciudades de EEUU lanzaron alertas de situación y advirtieron a los que tenían previsto ir a los servicios religiosos de Shabat (sábado, en hebreo) en las sinagogas deberían hacerlo “conscientes y vigilantes”.

No deja de ser sorprendente y sobrecogedor que en el país en el que reina la libertad de expresión, de culto y de movimiento, las manifestaciones antisemitas de este estilo, que amenazan a una importante porción de la población para lograr exactamente lo contrario, un país sin libertad de expresión, culto y movimiento, tengan carta blanca.

Pero esta es la paradoja de las democracias, donde los intolerantes, que en su reino y con sus leyes no soportan a nadie que no se alinee con su ideología y llevan esa intolerancia a la práctica de diferentes y crueles formas -censura, violencia, muerte-, aquí encuentran tolerancia, en ella se regodean y difunden sus mensajes de odio que, por cierto, nunca se quedan solo en palabras.

La semana pasada, la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés), el organismo que lidera la monitorización de las manifestaciones de odio en el mundo indicó que el número de matanzas masivas en EEUU ligadas al extremismo ideológico en la pasada década había sido al menos tres veces mayor que el mismo fenómeno en cualquier otra década desde 1970.

Además, la ADL contó 2.717 incidentes antisemitas en EEUU durante el año 2021, un 34 por ciento más que el año anterior y el más alto desde que se empezó a contabilizar, en 1979.

Así, que unas gentes que se agrupan como neonazis convoquen un día nacional de odio a los judíos resulta tremendo y es un escándalo no porque las leyes se lo permitan sino porque el ambiente lo concede, la autocensura en esos individuos no existe o se ha superado porque hay un caldo de cultivo y una atmósfera que no lo condena y sí lo condona. Ese es el mayor y verdadero problema. Igual que sucedió en la Alemania de Hitler. No todos eran nazis, pero el monstruo creció porque la mayoría decidió no mirar.