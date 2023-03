Estudiantes indocumentados ante muchos desafíos para obtener ayuda financiera para la universidad

Un nuevo reporte de la California Student Aid Commission (CSAC) encontró que durante el ciclo escolar 2021-22, solamente el 14% de los estudiantes indocumentados recibieron ayuda financiera para ir a la universidad.

Para Leonardo Rodriguez, un estudiante beneficiado con DACA que estudia economía política en la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley), este pequeño número de beneficiarios de la ayuda financiera estatal, se debe a la infinidad de papeleo y burocracia por la que hay que navegar.

“Del 50% de estudiantes indocumentados que la solicitaron, solo el 14% la obtuvieron; y muchos se dan por vencidos antes de llegar al final del camino”, dijo.

“Incluso para mí que el año pasado serví en la California Student Aid Commission como comisionado representando a los estudiantes, y que eso me dio la oportunidad de abogar por mi caso, fue difícil. No me puedo imaginar lo que es para otros”.

Leonardo dijo que como indocumentado o DACA , ya sea que vayas a un colegio comunitario o a una universidad, tienes que aplicar por la ayuda financiera del Dream Act y obtener un affidávit de la ley AB 540 que te permite pagar las mismas colegiaturas de los residentes de California, si te gradúas de una secundaria estatal de tres años.

“Aún cuando hay una ley que dice que el primer año de colegio comunitario es gratuito y que apliqué para la ayuda financiera, me llegó una cuenta de $6,000 cuando entre al colegio; tuve que movilizarme y contactar al enlace de los dreamers para que no le cobraran las colegiaturas como si fuera estudiante internacional”.

Y cuando se transfirió a UC Berkeley, que fue la universidad que le ofrecía la mayor ayuda financiera, tuvo que volver a presentar la solicitud del Dream Act y el affidávit de la AB 540.

“Me llegó una cuenta por $71,521 que correspondía a todo el año, y después de mandar un correo electrónico, y esperar dos semanas por la respuesta, me respondieron que tenía que presentar más información y pruebas como estados bancarios, comprobantes de domicilio y registro de votante, sin considerar que no somos ciudadanos”.

Y mencionó que algunas de las preguntas que se hacen sobre los impuestos son bastante confusas.

Después de navegar con todo el papeleo, consiguió una ayuda financiera por $65,247. De manera que solo tuvo que pagar $6,273 por su primer año en UC Berkeley.

“Para los que son DACA y tenemos un permiso de empleo es mucho más fácil, pero para los estudiantes indocumentados es más complicado poder pagar esas cantidades porque no pueden trabajar”.

Basado en su experiencia, Leonardo recomendó que debe darse más entrenamiento a los consejeros de las secundarias para que entiendan el Acta Dream de California; eliminar las preguntas repetitivas de las solicitudes; y en lugar de hacer dos solicitudes por separado para el Dream Act y a la AB540, debe hacerse una sola aplicación cada vez que uno va a un nuevo colegio.

“También la California Student Aid Commission debe tener más capacidad para responder cuando los estudiantes llaman; y en general una mayor coordinación entre los campus”.

El reporte Renewing the Dream (Renovando el Sueño) indica que California es hogar de casi 100,000 estudiantes indocumentados, y su éxito es vital para el futuro económico del estado.

Sin embargo, señala que para muchos estudiantes indocumentados, el sueño de ir a la universidad sigue siendo inalcanzable. Solo el 29% de los que solicitan ayuda financiera a través de la Solicitud de la Ley del Sueño de California, en inglés California Dream Act Application (CADAA), finalmente se inscribe en la escuela y recibe ayuda financiera.

En general, solo el 14% de los estudiantes indocumentados estimados de California.

“El llamado para ampliar y asegurar el acceso a la universidad a los estudiantes indocumentados en California se encuentra en un momento crítico”, dijo Marlene García, directora de la California Student Aid Commission.

Agregó que al ser California , el estado con la mayor población de estudiantes indocumentados en la nación, ha liderado en política de educación inclusiva para inmigrantes a través de políticas y programas innovadores.

Pero expuso que a pesar de estos importantes avances, la población de estudiantes indocumentados aún enfrenta grandes desafíos.

El informe describe los retos únicos que enfrentan los estudiantes mientras navegan el proceso de ayuda financiera de California y el intento de financiar su educación universitaria.

Entre los hallazgos más importantes destacan:

● Los estudiantes indocumentados tienen poco acceso a la información; y a menudo reciben orientación inexacta o contradictoria sobre sus opciones de ayuda financiera, su solicitud, los requisitos y el proceso general de ayuda financiera, lo que los desalienta de solicitar ayuda.

● Los estudiantes indocumentados tienen que completar varias solicitudes CADAA, una declaración jurada para la AB 540 y una promesa de beca procesadas por diferentes entidades que crean obstáculos y confusión para los estudiantes, y desalienta a algunos a buscar ayuda adicional.

● En muchos campus, hay una falta de coordinación entre varios departamentos para abordar las necesidades de los estudiantes indocumentados, haciendo que se sientan que los traen de un lugar a otro y se les hace difícil recibir la asistencia y las respuestas que necesitan.

● La falta de ayuda financiera federal, especialmente en forma de Becas Pell, hace la universidad inaccesible para muchos estudiantes indocumentados, la mayoría de los cuales son de bajos ingresos que de no ser por su estatus serían elegibles para tales formas de ayuda.

● Muchos estudiantes indocumentados carecen de autorización de trabajo, lo que les dificulta obtener experiencia laboral relevante para su carrera mientras están en la universidad, y hace que sus aspiraciones para después de la universidad sean aún más desafiantes. Esto desalienta a muchos estudiantes indocumentados a seguir la educación superior

El reporte contiene recomendaciones para que los legisladores, líderes educativos y defensores puedan continuar haciendo accesible la universidad para los estudiantes indocumentados de California.

● Autorizar que la CSAC incorpore la declaración jurada AB 540 para que los estudiantes envíen un solo formulario a través de una sola entidad, como se propone en la medida AB 1540.

● Crear una subvención financiada por el estado que pueda compensar parte de la carga financiera que los estudiantes indocumentados absorben al no ser elegibles para la Beca Pell federal.

● Simplificar y optimizar la solicitud de la Ley del Sueño de California evaluando las preguntas del formulario, incorporando ayudas visuales para las preguntas sobre impuestos y revisando el lenguaje para que sea más claro y potencialmente más breve.

● Explorar programas de autorización de trabajo y oportunidades para estudiantes indocumentados, como la capacidad del estado y sus entidades para contratar a personas indocumentadas como se describe en la campaña Oportunidad para todos.

El asambleísta de Alhambra, Mike Fong, quien es también presidente del Comité de Educación Superior de la Asamblea. agradeció a la California Student Aid Commission por su liderazgo con el grupo de trabajo que abordó las necesidades de los estudiantes indocumentados.

“Me complace presentar un proyecto de ley, el AB 1540, para implementar una de las recomendaciones, y que consiste en agilizar el proceso para que los estudiantes indocumentados soliciten ayuda financiera en un esfuerzo por aumentar las becas para las que son elegibles pero que no buscan”.

La ley AB 540 permite que los estudiantes graduados de secundaria de California, puedan pagar las mismas colegiaturas universitarias que los residentes; mientras el Acta Dream autorizó que el estado otorgue ayuda financiera para la universidad a los estudiantes indocumentados.