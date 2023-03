Juan Soler revela que fue infiel y su novia, Paulina Mercado, le dice maldito en pleno programa | VIDEO

Parece que no todo es miel sobre hojuelas en la relación entre el actor Juan Soler y la conductora Paulina Mercado.

En esta ocasión la adorable pareja habría protagonizado un momento bastante incómodo y sorpresivo mientras grababan juntos el show matutino de Grupo Imagen “Sale el Sol”.

Soler y Mercado son conductores principales en este programa. Durante una sección de dinámicas, los presentadores de todo el programa contaron el momento más vergonzoso que han vivido.

En el turno de Juan, este contó una anécdota en la que hablaba de cómo las copas de más lo traicionaron y besó a una chica desconocida mientras estaba con su novia, lo que desató múltiples comentarios y molestias.

“Había una chava que me cortejaba y estaba mi novia del otro lado. La chava que me cortejaba me hablaba acá al oído y ya uno entre copas, le planté un par de besos”

JUAN SOLER