A sus 49 años Fey posa en microbikini mientras pasea por un muelle

Se acerca la primavera y Fey quiso complacer a sus seguidores en Instagram publicando un video en el que aparece paseando por un muelle y viendo el mar mientras se luce en microbikini, demostrando que a sus 49 años cuenta con una figura espectacular.

En otro clip la cantante se muestra usando ajustados leggings y haciendo ejercicios para estar en forma en sus próximos conciertos. Así, realiza rutinas en la escaladora, con ligas y en la pelota de balance; poco después ella pasó al salón de baile para ensayar una coreografía. Uno de los mensajes que escribió fue: “Asi nos preparamos para poder cantar y bailar al mismo tiempo en el mágico escenario …”

Unos días después de haber cancelado la gira que iba a hacer con Alejandra Guzmán en México y Estados Unidos Fey hizo uso de su cuenta de Instagram para publicar unas fotos que la muestran en su camerino y antes de salir al escenario; ella no hizo referencia a esa noticia y tan sólo escribió el texto (dirigido a sus fans) “estoy lista para ustedes”. View this post on Instagram A post shared by Fey⚡️ (@fey)

También te puede interesar:

-Fey posa con el agua hasta sus caderas, luciendo su figura en microbikini estampado

-Fey se luce en enterizo negro mientras practica ballet