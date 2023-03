Christian Nodal le canta “Eres” en pleno concierto al oído, a una mujer que no es Cazzu

Christian Nodal se ha mostrado muy atento con sus fanáticos, al grado que por ejemplo, él mismo se comprometió a reembolsar el dinero de los boletos de un concierto que canceló en Puebla, México, debido al incumplimiento de contrato de la empresa contratadora.

Durante una de sus recientes presentaciones, exactamente en la que ofreció en Los Mochis, Sinaloa, volvió a dar una muestra de amor y agradecimiento hacia sus fanáticos.

El intérprete de “Botella Tras Botella” se ganó el corazón de sus admiradores, al subir al escenario a una de sus más fieles y guapas seguidoras, a quien le cantó la canción “Eres” al oído.

Desde luego, el video donde quedó registrado el romántico gesto se viralizó en redes sociales, pues la fan fue al concierto sin acompañantes y con la esperanza de poder abrazar a su cantante favorito, a quien le hizo un cartel.

Nodal ya me dijo que soy perfecta y todo lo que el quiere, no espero menos🙏🏼 pic.twitter.com/NsBF94boIz — Amerik (@americarmzg) March 4, 2023

¿Quién era la joven a quien le cantó Nodal?

América compartió en sus historias de Instagram, un video en el que se le ve en su habitación bailando con una imagen en tamaño real de Nodal y sobre ella escribió: “Ensayando para cuando me suba al escenario”.

“No supero que Nodal me cantó, me abrazó y me dio besitos, me hizo sentir muy especial”, contó en Twitter la admiradora de la pareja de Cazzu y agregó, que también se dejó grabar con ella para poder compartir su experiencia en redes sociales.

Ella es América la chica a la que Christian Nodal le canto Eres.. Me encanta que ella iba con toda la determinación de lograr que el Nodal le cantara al oído lo decreto y lo cumplió. . 👌😎

Via @america.ramirezg @americarmzg gracias por compartir con los fans. pic.twitter.com/u8pYiMQ1Nx — Dream Soul.✨✨ (@dapc24) March 5, 2023

