El “banco global de heces” que científicos están creando en Suiza para luchar contra la silenciosa extinción de las bacterias

Diferentes especies de bacterias están en peligro de extinción, y la mejor manera de preservarlas es depositar muestras de heces y otros materiales biológicos de todo el mundo en una gran bóveda ubicada en Suiza.

Esta es la propuesta de un grupo de científicos, que ya han comenzado a trabajar en esta colección de microorganismos.

Los investigadores argumentan que este esfuerzo es fundamental para comprender mejor el papel que muchos de estos seres vivos juegan en nuestra salud.

Industrialization has led to the vanishing #microbiome, causing various diseases. The Microbiota Vault Project aims to create a global repository and preserve microbial diversity for research and therapy. #Microbiome #MartinBlaser https://t.co/8tK64GSGEl

— MAST Program (@MASTprogram) March 1, 2023