El arte ayuda en la lucha contra el odio, coinciden artistas

A tres días de la ceremonia 95 de la entrega de los premios Oscar de la Academia, varios artistas y personas involucradas en el entretenimiento aprovecharon para mandar el mensaje de que el arte es la mejor herramienta contra los crímenes de odio que están a la alza en California.

La Act Against Hate Alliance (AAHA) establecida en 2022 en el Capitolio Estatal de California con la meta de identificar soluciones contra los crímenes de odios, convocó a estos personajes para hablar de cómo el arte puede ayudar al comprometerse con la diversidad, la equidad y la inclusión en la industria del entretenimiento.

Carey Perloff: directora, escritora, educadora y autora, dijo que ella creció como la hija de un prófugo del holocausto, y eso la llevó a hacer teatro.

“Una de las cosas que los californianos pueden emplear para pelear contra del odio es apoyar y animar a los niños a educarse en las artes y a tener oportunidades y experiencias en el arte. No pienso que sea un lujo. La experiencia de hacer arte dispara tu propia imaginación al tratar de ponerte en los zapatos de otros”.

El arte, agregó, reduce el ausentismo escolar, puede aumentar el alfabetismo y fomenta el espíritu de equipo”.

Agregó que completamente moldea cómo un niño piensa que puede ser parte de una comunidad.

“Otra manera de combatir el odio se logra al experimentar el arte, ya sea que leas una gran novela en la que te pierdas, o hagas teatro porque con frecuencia experimentamos a gente que es muy diferente a ti misma. Es lo que los griegos llaman catarsis, y eso te lleva a tomar conciencia de que necesitas proteger a otros”.

Añadió que lo poderoso de hacer arte no es lo didáctico ni acerca de apuntar el dedo, es experimentar la vida de otras personas.

Terminó diciendo que vivimos un momento de miedo en el mundo. “El aumento del antisemitismo es virulento y visible. Y una de las cosas que hemos encontrado acerca del odio es que cuando aumenta cualquier tipo de odio como el que se desata contra los asiáticos, se incrementa el antisemitismo; y lo mismo cuando aumenta la violencia contra los afroamericanos hay violencia contra los asiáticos. El odio se da en oleadas”.

Faith Bautista, fundadora y dueña de ChimeTV, la primera red de televisión asiática y quien también es presidenta de la National Diversity Coalition, dijo que desafortunadamente, muchas mujeres de la comunidad asiática y de las Islas del Pacífico han sufrido racismo y discriminación en los pasados 12 meses.

“Yo misma lo he experimentado. Una vez que estaba esperando por mi bagel, me puse a estirar mi brazo, y alguien vino y me dijo, eso no se hace en Estados Unidos. ¡Regrésate a China!”.

Señaló que durante más de 100 años ha existido la discriminación hacia Asia, y estamos apenas celebrando el primer aniversario de la masacre de Atlanta. “Qué hemos aprendido y qué estamos haciendo después de lo de Monterey Park. Muchos asiáticos no quieren decir que tienen una enfermedad mental”.

Dijo que hace falta más investigación para mostrar las disparidades en la experiencia asiática en los EE. UU. para que pueda ocurrir un cambio significativo.

“¿Qué hacemos con los problemas de salud mental? La enfermedad mental hace una gran diferencia en el racismo. Necesitamos financiación para la investigación”.

Carlos Benítez, comerciante de arte, coleccionista, inventor, empresario y fundador de la Galería de Bellas Artes ACCA, dijo que le gusta implementar políticas para prevenir crímenes de odio que impliquen crear programas para escritores, porque las cosas comienzan con crear historias y humanizar a las personas.

La artista Adrienne Trewolla, conocida como “Trew Love” en su mundo profesional, dijo que cuando se involucró en el activismo, y comenzó a trabajar con tribus nativas americanas y a aprender sobre sus historias, se dio cuenta de cuán desinformada estaba realmente.

“Fue un despertar muy duro descubrir que era ignorante. Tuve que aceptar eso y luego aprender a trabajar con este vacío de la narrativa. En el vacío de la verdad y la educación creamos historias en nuestras mentes”.

Consideró que el odio realmente se origina en las historias que creamos unos sobre otros en nuestras mentes que no se basan en la verdad mientras que el poder del entretenimiento para reescribir estas narrativas es extraordinario.

Un peligro destacado por Perloff y Trewolla es lo que llaman menospreciar y marginar a otros grupos.

“Una de las cosas que sabemos sobre el odio es lo que sucede cuando marginas a otros”, dijo Perloff. “Eso le permite a alguien pensar que la persona a la que está dañando no es como ellos, y eso es algo horrible. Una forma de romperla es la experiencia de las artes donde no te puedes distanciar; y muy a menudo te encuentras con personas que son muy diferentes a ti”.