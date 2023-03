Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de marzo de 2023.

PISCIS

Aguas con tu alimentación pues estarás subiendo de peso, el insomnio se presentará pues te la pasas pensando shingadera y media antes de dormir y eso te quita mucho el sueño. Debes aprender a controlar mucho tu carácter pues últimamente andarás en un tono de humor muy complicado al punto que podrías lastimar con tus palabras y comentarios a quienes te rodean. No permitas que otras personas te hagan sentir menos ni debilites tu corazón, necesitas ser más cabrón o cabrona para que no te vean la cara. ¡La p3ndejes y la inocencia han quedado en el pasado pues la manera de desenvolverte ante el mundo es más perra! Cuidado con dejarte manipular por tu pareja en caso de tener pues solo te traerá problemas y dolores de cabeza que a la larga te afectarán más de lo normal. Mitad de semana de estrés, cambios, enfrentamientos, posibilidades de crecimiento y amores perdidos. Es necesario que dejes en claro lo que sientes y a dónde vas, a veces te deprimes mucho por no lograr tus planes, pero debes de tener presente que la tierra no se hizo en un día, en la medida en que trabajes y luches por lo que quieres será en la medida en que lo consigas.

ACUARIO

No permitas que esas cuestiones te hagan sentir de la shingada o te frieguen, aprende a dar lo que recibes de las personas. Viene un negocio en puerta, aprovéchalo pues te va a dejar muy buenos ingresos. Posibilidades de reencontrarte con familia que tienes mucho que no has visto. Vienen oportunidades de crecimiento laboral que te dejarán muy buenas ganancias, cuidado con amores de una noche que lejos de ayudarte te van a afectar demasiado pues podrías enamorarte de la persona equivocada. Tu principal problema es que siempre esperas recibir lo mismo que ofreces y la gente es bien hija de la shingada pues suele devolverte las cosas a medias. Aprende a cuidar mucho tu carácter y forma de ver la vida, te has enfrentado a situaciones complicadas y has logrado salir a flote no es momento de caer por nada ni por nadie. Tu tenacidad y fuerza de voluntad ha sido la clave para que logres lo que te propones, a veces has caído y te has dado en la torre, pero siempre has logrado salir a flote, no te dejas vencer y sueles mostrarle al mundo como se hacen las shingadas cosas.

CAPRICORNIO

Si una persona no siguió a tu lado fue porque no estaba destinada para que así fuera, pero el tiempo que estuvo contigo fue para que aprendieras algo, recuerda que cada relación o situación que te suceda será para dejar algún aprendizaje. Debes aprender a controlarte en caso de tener pareja pues podrías presentar celos infundados y estar discutiendo con tu pior es nada por cuestiones que no fueron en tu año y no van al caso. No obligues a nadie a seguir a tu lado y quien siga que sea bajo su propia voluntad. Si tienes una relación necesitas mostrarte más cariñoso o cariñosa con tu pareja pues éste o ésta piensan que ya no sientes lo mismos, trata de recobrar el tiempo perdido y buscar maneras de consentir a tu piores nada, la comunicación y el respeto será el arma principal para resolver cualquier diferencia. En la medida que busques encontrarás, no dudes en que esos sueños o metas que te has trazado puedan hacerse realidad, ten presente que las cosas no llegan de a nada y si trabajas para conseguirlas te serán dadas. Deja de buscar pretextos para estar discutiendo y mejor centra tu tiempo en lo que en realidad vale la pena. Momentos de incertidumbre por noticias que llegarán y podrían ponerte de muy mal humor o cambiar tus planes.

SAGITARIO

No permitas que las personas te afecten tu estado de ánimo, aléjate de esas personas que lejos de hacerte sentir bien solo te hacen sentir de la shingada. Viene estrés por trabajo y posibilidades de cambio de vehículo o compra y venta de algún artículo electrónico. Es momento de emprender ese negocio que quieres y has tenido en mente pues todo podría resultar mejor de lo que crees o esperas. No te dejes envolver por personas del pasado que podrían querer entrar a tu vida a arruinártela o causarte ciertos problemas difíciles de resolver. Cuídate de dolores estomacales o colitis pues estarás vulnerable a sufrirla, deja los shingados irritantes y cuida más tu alimentación. Vienen momentos de cambios laborales y de viajes de última hora los cuales te ayudarán para salir un poco de la rutina. Amores del pasado no te van a servir ni para ir a shingar a su madre, cierra ya esos ciclos y deja de seguir comiendo lo mismos de siempre, el mundo tiene para ti nuevas oportunidades en el amor pero te has ap3ndejado mucho pues no has podido soltar a quien te hizo daño al punto de seguir de arrastrado o arrastrada mendigando cariño y amor.

ESCORPIO

Si fuiste traicionad@ o engañad@ no sigas con miedo o temor a que te vuelva a pasar, de los errores se aprende y deberás aprender de las lecciones. No permitas que otras personas te dañen o shinguen con sus comentarios, aprende a que se te resbalen y te valga madre sus shingadas críticas, recuerda que si hablan es porque vas avanzando o la shingada envidia no los deja vivir en paz. Ten cuidado con hacer promesas que no puedes cumplir pues podrás dañar a quien te está brindado un cariño sincero, no caigas en los mismos errores del pasado y empieza a ver la vida de manera distinta, tendrás muchas oportunidades para mejorar en muchos aspectos de tu vida, pero eso va a depender del modo en que te vengas manejando y en la manera en que vayas tras tus sueños y metas. Es momento de que cambies el chip y comiences a ver más por ti y confíes sobre todo en tus capacidades y talentos, tienes una nueva oportunidad para lograr tus metas y objetivos. Mitad de semana para reflexionar y darte cuenta quién eres y lo que vales, no permitas que personas del pasado lleguen a tu vida nuevamente a hacerte pasar un mal momento o arruinarte in comentarios p3ndejos. El amor es incierto, pero todo lo que hagas de corazón te resultará de buena manera y buena forma.

VIRGO

No te exaltes ni hagas que paguen justos por pecadores que las demás personas no tienen la culpa del shingado camino que has elegido, aprende a encontrar la paz que necesitas y darte cuenta de que nadie es indispensable en tu vida y que todos son sustituibles. Amores de una noche y oportunidad de un viaje se aproxima, pero debes de cuidar mucho la cuestión de los dineros para que no termines con deudas este mes. Es momento de comenzar a trabajar en tus pendientes, de dejar que el mundo ruede y centrarte en lo que en realidad importa, la vida es justa y hay muchas oportunidades de crecimiento para ti solo es cuestión que te lo propongas y así lo desees. No busques pretextos para justificar las shingaderas del ser amado, si esa persona se muestra desinteresada, no te busca, no te trata bien, no tiene iniciativa y no hace nada por estar a tu lado, ¿porqué shingados sigues ahí perdiendo tu tiempo? Déjate de m4madas y valórate más pues si tu no lo haces nadie más lo hará por ti, las tristezas estarán en algunas horas del día en ti y esas se deben principalmente a que te sentirás un poco solo o sola y a no poder resolver ciertos problemas que has acarreado desde hace ya algún tiempo.

LIBRA

Empieza a ver por tu vida y resolver los problemas personales que puedas tener, necesita que te pongas las pilas pa el gym, el ejercicio y la alimentación pues estarás vulnerable a subir unos kilos de más. Hay días en los cuales no te encuentras o no sabes ya ni quién eres, tienes muchas dudas en tu corazón que te llevan a caer en depresión o cuestiones de ansiedad. Ten cuidado con lo que le cuentas a tus amistades pues andarán de hociconas y no sabrán guardarte el top secret. Si ya una vez esa persona te shingo y traicionó por más de una ocasión no vale la pena que sigas dándole oportunidades, recuerda que perro huevero ni quemándole el hocico dejará de hacerlo. Es momento de que veas más por ti y tu capacidad de lograr lo que deseas, no permitas que personas del pasado te vuelvan a recriminar o hacer pasar un mal rato, la vida es bella y es justa y con el paso de los días comenzarás a encontrar esa paz y tranquilidad que hace mucho tiempo no tenías. No te confundas, estar al lado de tu soledad no te preocupa tanto, no te me deprimas sino tienes pareja date cuenta de que no necesitas por el momento a una persona a tu lado para estar bien.

LEO

No permitas que tus resentimientos o corajes por personas de tu pasado sigan alimentando corazón, debes aprender a soltar y deslindarte de todas esas personas que te han shingando la vida y la existencia y no te han dejado ser feliz. Al día de hoy te tornas un poco confuso o confusa en tu manera de ver la vida y tus sentimientos, hay dudas sobre tus shingados planes del mañana y sobre la relación que vives o quisieras vivir, fuiste traicionado o traicionada y haz sufrido un shingo por equivocaciones en el amor y ese ha sido uno de los principales problemas por los cuales te has hecho algo seco o seca en los sentimientos, tienes miedo enamorarte y que te mientan, cuando tienes una pareja desconfías de su fidelidad y siempre vives con la duda de si te quiere o te está mintiendo. Aprende a dejar tu pasado atrás y darte la oportunidad de confiar en la persona amada, sino tienes una relación no sigas poniendo ese escudo y alejándote de las personas que están dispuestas a tener algo serio contigo. Cuidado con cambios de humor repentinos y con esperar más de quienes te rodean. Hay momentos en los cuales te desespera no mejorar tus ingresos, pero deberás ser constante para poder ver los resultados.

CÁNCER

No te claves ya en cosas del pasado ni en fregaderas que te hunden más en depresiones, busca la manera de salir de toda esa mi3rda y comienza a apostar por tu felicidad y bienestar. La felicidad solo la podrás construir tú, antes de pensar en los demás necesitas de pensar en tu bienestar y resolver tus problemas y vida, por más amor que exista por una pareja no puedes llegar al punto de perderte con tal de rescatar o ver bien a quien en estos momentos solo te busca por algún tipo de interés y no por amor. Planes y proyectos en puerta que te ayudarán a cambiar la manera de ver la vida, amistades se fortalecen y otras desaparecerán. No permitas que nadie se interponga en tu felicidad ni des pie a qué se burlen de ti, recuerda qué el perdonar mentiras solo hará que te la vuelvan hacer una y otra vez. No permitas que la negatividad de otras personas y sus publicaciones en las redes sociales te shinguen el día, si esas personas solo te deprimen o te hacen sentir mal así sientas cariño o amor por ellas es mejor alejarse y empezar a buscar maneras idóneas de sanar, pues eres muy de que te gusta martirizarte y flagelarte. Mucha suerte en juegos de azar, oportunidades de crecimiento en el amor en caso de estar soltero o soltera, vienen días cargados de cuestiones buenas para ti y los tuyos de las cuales deberás aprovechar y aprender.

GÉMINIS

Un amor del pasado regresa a tu vida, pero nomas a shingarte tu existencia, comprobarás que realmente las cicatrices han sanado y que el amor que sentías se ha ido terminando. Aprende a confiar en ti y en tu capacidad de lograr proyectos, te viene una racha en la cual conocer a muchas personas que podrían ayudarte a cumplir el sueño de algún negocio, proyecto o meta que tienes en tu mente. No te avergüences de la persona que eres más bien siéntete orgulloso y sigue trabajando en lograr lo que quieres y deseas para tu bienestar. No permitas que la monotonía termine con una relación en caso de tenerla, necesitas innovar en el amor y comenzar a regresar el tiempo, buscar la manera de reconquistar a tu pareja como lo hiciste cuando lo o la conociste. Déjate de shingaderas y comienza atender tu vida, en la medida en que comiences a ser esas cosas que tienes pendientes y hacer tu vida será en la medida en que tu vida comience a tomar sentido y encontrarle forma, no te desesperes si en un principio los resultados no te salen como esperas, recuerda que para obtener otros resultados hay que hacer las cosas distintas, aguas con las personas en las que confías pues te podrás meter en problemas debido a chismes y malos entendidos.

TAURO

La persona que quiera estar a tu lado lo va a estar sin necesidad de que estés de arrastrado o arrastrada pidiéndole cariño, aguas con relaciones prohibidas y con negocios por debajo del agua pues te podrás meter en problemas de los cuales te será difícil de salir. Un encuentro con una persona que conociste hace poco por una red social se avecina habrá buena compatibilidad entre ambos. No trates de aparentar lo que no eres ni de cambiar por el simple hecho de que a otras personas no les parece, déjate de p3ndejadas y no te compliques la existencia con pensamientos p3ndejos que lejos de beneficiarte solo te hunden más en el shingado hoyo. Cuidado con enfermedades infecciosas sobre todo en la garganta que estarán a la orden del día. Recibirás visitas de familiares, la pasarán bonito y te darás cuenta lo importante que es la familia. Oportunidad de cambios laborales en los cuales te beneficiará mucho un cambio de horario o de puesto. Debes aprender a no lidiar con personas p3ndejas que buscaran de una y mil maneras aprovecharse de tu buena voluntad. La vida te pondrá en el lugar que mereces, no lleves prisa, todo en su momento, se darán las cosas de la mejor manera solo es cuestión de esperar.

ARIES

Deja que el mundo ruede y disfruta lo que la vida pone a tu paso, no te quedes con ganas de nada y vive tus días como si fueran los últimos pues solo así comenzarás a sentirle sabor a la vida. Mitad de semana de reflexionar, ten cuidado con tu insomnio porque podría complicarse por eso muchas veces te levantas cansado o cansada sin ganas de hacer nada, busca la manera de tomar algún multivitamínico que te ayude a llevar tus días con más energía. Sentirás la necesidad de buscar a una persona de tu pasado para dejar muchas cosas en claro que había quedaos pendientes. Es momento de ver por ti y de confiar más en ti, se murió la p3ndeja o el p3ndejo que eras, será complicado que te vuelvan a ver la cara de stupida pues te costará trabajo volver a confiar en las personas que te rodean y eso se debe a las múltiples traiciones que ha recibido en estos meses. La vida te devolverá a manos llenas cuestiones que te debía en tu pasado, trata de no ir tan aprisa en él cumplimiento de tus sueños solo ve a buen paso para que las cosas funcionen y no te adelantes demasiado a algo que tarde o temprano va a llegar. Vienen momentos en los cuales comenzarás a necesitar mucho de tu familia, trata de no vivir tan alejados de ellos y trata de buscar maneras de pasar más tiempo con ellos pues eso te ayudará muchísimo a mejorar las relaciones parentales. Muchas oportunidades de ganar en juegos de azar pues la suerte estará de tu lado, aprende a ser agradecido con la vida y con el mundo para que el día de mañana no te lamentes. Es posible que comiences a planear un viaje el cual por cuestiones económicas no resultará cómo deseas.