Las familias latinas deben aprovechar el sistema de educación temprana de California

Es bien sabido que el crecimiento del cerebro de los niños es más acelerado en sus primeros cinco años de vida. De hecho, el 90 % del crecimiento cerebral de un niño tiene lugar antes de que empiece el jardín de infancia. Los numerosos esfuerzos por aumentar el número de cupos disponibles en los centros de cuidado infantil, los centros privados y la ampliación de la financiación de los programas federales y estatales se han quedado cortos para satisfacer las necesidades de nuestras comunidades más necesitadas. Sencillamente, no hay suficientes cupos ni personal disponible para todos. Por ello, en los últimos años, el estado de California ha priorizado nuevas fuentes de financiamiento y ha alentado a las escuelas a operar programas de kínder de transición (KT por sus siglas in inglés) que se integren bien con las escuelas K-12 establecidas, con miras a aumentar la preparación de nuestros californianos más jóvenes para el kínder o jardín de infancia, como también se le conoce.

Esto es particularmente importante porque el costo de las guarderías privadas es prohibitivo para la mayoría de las familias: ¡hasta 2,000 dólares al mes por niño! No es de extrañar, entonces, que nuestras familias más vulnerables luchen por encontrar soluciones que satisfagan sus necesidades y espacios adecuados en sus vecindarios. Nuestras familias latinas también son increíblemente ingeniosas y resistentes: nuestra cultura centrada en la familia permite que los abuelitos, los tíos y otros miembros del grupo familiar a menudo “echen una mano” para que los padres sigan trabajando y las necesidades de los niños se atiendan en familia.

Además, el jardín de infancia en California sigue siendo opcional, lo que significa que a menudo hay presiones y tensiones que impiden a las familias latinas, y especialmente a las inmigrantes, acceder a las opciones de la primera infancia. Muchos de nosotros llegamos a este país con un claro deseo de mejorar nuestras posibilidades de una vida buena y productiva, valoramos mucho la educación y, sin embargo, nos cuesta aprovechar al máximo el sistema que garantiza que lo mejor para nuestros hijos -la educación temprana- sea una realidad para muchos de nosotros.

Aunque la escolarización de los niños menores de 6 años depende de los padres, y el kínder de transición y el jardín de infancia no son obligatorios, se trata de unos años preciosos en los que un niño se desarrolla rápidamente emocional e intelectualmente, especialmente en las áreas de alfabetización, habilidades matemáticas y funcionamiento ejecutivo.

Hace más de una década, California introdujo el kínder de transición para los niños que no alcanzaban la edad mínima para matricularse en el jardín de infancia. Debido al éxito del programa TK inicial, se está ampliando su disponibilidad. Para el curso 2025-2026, todos los niños de 4 años podrán acceder a él. El estado está haciendo de esto una prioridad.

Durante la pandemia, menos familias inscribieron a sus hijos más pequeños en programas educativos. Un estudio realizado por el Instituto de Políticas Públicas de California mostró que antes de la pandemia, la participación en TK estaba en aumento, pero en el año escolar 2020-21, TK experimentó la mayor disminución de matrícula de todos los niveles de grado. El estudio reveló una caída del 24 % en la inscripción de estudiantes latinos en TK ese año.

Si bien es comprensible que las familias estuvieran preocupadas por la salud de sus hijos y tuvieran que tomar decisiones difíciles sobre si inscribir o no a sus pequeños en la escuela, la decisión de posponer el inicio de la escolarización ha contribuido a la pérdida de aprendizaje que experimentan hoy en día nuestros alumnos más jóvenes. Esto es algo que tenemos que abordar colectivamente en nuestras comunidades, para asegurarnos de que no se pierda la preparación de toda una generación de niños, quienes más tarde podrían verse afectados y luchando por mantenerse al nivel de sus compañeros que no experimentaron las devastadoras pérdidas de aprendizaje y el aislamiento del Covid.

La primavera es el momento de comenzar a planificar el próximo año escolar. Para los padres de niños de 5 años o menos, los incito a informarse sobre las opciones disponibles para su hijo. Hay recursos disponibles en nuestro sitio web en español www.escuelaspublicascharter.org o en su distrito escolar local. Su trabajo para inscribirlos y que emprendan el viaje educativo es una inversión importante en su futuro.

Myrna Castrejón es la presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Escuelas Chárter de California (CCSA por sus siglas en inglés).