Qué signos del zodiaco se irritan demasiado fácil, según la astrología

Cambiar el estado de ánimo con suma frecuencia podría ser una cuestión de nuestra energía planetaria. Resulta que el horóscopo tiene algo de influencia en el carácter de las personas que se irritan demasiado fácil, principalmente, cuando las cosas no les salen bien.

De acuerdo con la astrología, algunos signos del zodiaco carecen de capacidad para ver con filosofía la vida, es decir, se ponen de mal humor y se cierran ante las circunstancias adversas que se presentan en su rutina.

Mientras hay signos que pueden reírse de sí mismos y miran con optimismo las cosas, los que se encuentran en este listado son todo lo contrario. Suelen tomarse todo demasiado en serio al punto de imaginar que el mundo conspira en contra suya, por eso se irritan con extrema facilidad. ¿De qué signos estamos hablando? Basados en la opinión de astrólogos en el sitio Best Life Online, te decimos quiénes son.

Como primer signo del zodiaco, Aries tienen una forma de actuar similar a la de un bebé. De acuerdo con los astrólogos actúa por impulso y se estresa fácilmente, lo que puede llevarlo a irritarse con suma facilidad.

Es muy impredecible, una broma puede tomarla a mal y ponerse agresivo, aunque una de las ventajas es que sus lapsos de irritabilidad no suelen durar por mucho tiempo, por lo que es uno de los signos que se arrepiente con facilidad.

Las personas que son Virgo están caracterizadas por ser muy analíticas, por lo tanto, suelen ser quisquillosas. Cuando las cosas no van de acuerdo al plan se vuelven irritables y su estado de ánimo salta de la tranquilidad al caos.

Al ser un signo gobernado por Mercurio, el planeta asociado a la comunicación y la mente, lucha contra ansiedades y si bien pueden adaptarse a las circunstancias, en el proceso pueden ponerse de mal humor.

La energía de Capricornio es de las más frías del Zodiaco. Parece que no se emocionan por nada, sin embargo, no significa que carezcan de un lado suave que incluso los hace vulnerables. De acuerdo con lo dicho por astrólogos, cuando están malhumorados la gente no quiere acercarse a ellos, sin embargo, es precisamente cuando necesitan sentir la calidez de sus seres queridos.

Capricornio necesita abrirse más con las personas y compartir qué piensa o siente para aislarse del mundo.

Y el signo que se alcanza a colar como uno de los que más se irrita con suma facilidad es Cáncer. Al ser gobernados por la Luna, el planeta astrológico encargado de los sentimientos y las emociones, tienden a ser más volubles que otros.

Cuando sienten que no han recibido el suficiente apoyo emocional se ponen de mal humor, también es un signo que se irrita cuando tiene hambre o está cansado.

