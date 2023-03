5 cosas que debes saber antes de comprar una máquina limpiadora de alfombras

El peso, los depósitos, la longitud de las mangueras y otros factores a tener en cuenta a la hora de comprar una de estas máquinas especializadas. Además, nuestras limpiadoras de alfombras favoritas.

Si tienes muchas alfombras y un hogar activo, quizás te convenga comprar una limpiadora de alfombras.

Si los pisos de tu casa están cubiertos de alfombras y hay muchos pies -o patas- que las ensucian, quizá te convenga agregar una limpiadora de alfombras a tu arsenal de limpieza. Esta máquina puede acabar con la suciedad y las manchas más fácilmente que las mejores aspiradoras.

Aunque tienen un perfil similar al de una aspiradora vertical, “las máquinas limpiadoras de alfombras no se parecen en nada a una aspiradora vertical estándar“, dice Larry Ciufo, quien supervisa las pruebas de limpiadoras de alfombras de Consumer Reports. De hecho, “las instrucciones de estas máquinas te dicen que primero aspires el piso con una aspiradora convencional y luego uses la limpiadora de alfombras para quitar la suciedad adherida”.

También puedes comprar algunas de las llamadas máquinas de limpieza a fondo que se alquilan en supermercados, ferreterías o tiendas de mejoras para el hogar. Básicamente, son versiones más grandes y robustas de las limpiadoras verticales de tamaño normal, a menudo el doble de potentes y con el doble de capacidad de limpieza -calculada por sus depósitos-, y al menos el doble de peso. Pero el tamaño de estas máquinas hace que sean más difíciles de manejar.

Cómo prueba CR las limpiadoras de alfombras

Se necesitan tres días para someter a una máquina limpiadora de alfombras a nuestra batería de pruebas de rendimiento de limpieza. Nuestros ingenieros ensucian con arcilla roja de Georgia grandes muestras de alfombras de nailon de color crudo. Pasan una de estas máquinas limpiadoras por la alfombra durante cuatro ciclos en húmedo y cuatro en seco para simular que un consumidor limpia una mancha especialmente sucia en una alfombra muy transitada. A continuación, repiten la prueba en otras dos muestras.

A lo largo de la prueba, nuestros expertos usan un colorímetro, un aparato que mide la absorción de longitudes de onda de la luz, para tomar 60 lecturas de cada alfombra por prueba: 20 en su estado “virgen”, 20 después de que se haya ensuciado, y 20 después de que se haya limpiado. 60 lecturas en 3 muestras hacen un total de 180 lecturas por modelo.

Cómo elegir una máquina limpiadora de alfombras

Las limpiadoras de alfombras que aparecen actualmente en nuestras calificaciones cuestan desde unos $100 hasta más de $500. Pero aunque las máquinas de limpieza a fondo son el doble de grandes, no necesariamente limpian el doble de bien, lo que significa que no tienes que gastarte un dineral para tener una alfombra impecable. Aquí hay cinco cosas que debes tener en cuenta a la hora de comprar.

1. Las limpiadoras de alfombras pesan mucho cuando están vacías y más aún después de llenar el depósito. Un depósito lleno de solución limpiadora (que tienes que cargar desde el fregadero) agrega de 6 a 15 libras a los modelos de tamaño completo de nuestras calificaciones. Nosotros indicamos el peso de la limpiadora de alfombras cuando está vacía y cuando está llena en la página de cada modelo.

La limpiadora más grande de nuestras calificaciones, la Rug Doctor Mighty Pro X3 Commercial Pro, pesa 65 libras cuando está llena y puede ser difícil de maniobrar para una sola persona. Uno de los modelos más livianos que hemos probado, la Hoover PowerDash Pet FH50700, pesa sólo 12 libras cuando está vacía y 17 cuando el depósito está lleno. Sin lugar a dudas, una manija te facilita el traslado de la máquina, así que si el peso te preocupa, busca un modelo que tenga una.

2. Deberías comprobar los ajustes, los accesorios y las longitudes del cable y la manguera. Algunas máquinas limpiadoras de alfombras tienen un solo depósito con un compartimento para la solución fresca y otro para la mezcla gastada. Pero a nosotros nos pareció más cómodo tener dos depósitos separados, uno para el agua y otro para la solución limpiadora. Algunos tienen dosificadores que agregan automáticamente el producto de limpieza al agua, ahorrándote la molestia de tener que dosificar un depósito completo cada vez.

Ajustes a tener en cuenta: Algunos fabricantes afirman que sus modelos limpian pisos duros, como madera y baldosas, además de alfombras. También hay limpiadoras de alfombras que tienen ajustes de sólo secado para poder aspirar más agua después de la limpieza inicial, lo que puede acelerar el tiempo de secado. En cuanto a los accesorios, aunque un cepillo giratorio independiente no garantiza una buena limpieza, suele fregar de forma más intensa que un cepillo fijo (o una máquina sin cepillo). Y algunos modelos ofrecen diversas herramientas para aplicaciones especiales, como tapicerías, manchas pequeñas, manchas de mascotas, escaleras y rincones y ranuras.

Un cable más largo y una manguera pueden ahorrarte el esfuerzo de reubicación de la máquina. Los modelos que figuran actualmente en nuestras calificaciones suelen tener un cable de entre 20 y 22 pies, pero algunos alcanzan los 25 pies. La manguera es especialmente útil para limpiar escaleras, tapicerías y otras zonas de difícil acceso. “Si tus escaleras están alfombradas, necesitarás una manguera más larga para poder subir los escalones”, dice Ciufo. “Y recuerda que estas máquinas son pesadas. No querrás que tu máquina se caiga por las escaleras después de tirar demasiado de la manguera”. De las limpiadoras que hemos probado que tienen mangueras, éstas suelen ser de 8 a 9 pies de largo, aunque algunos modelos, particularmente las máquinas de limpieza a fondo, vienen con mangueras más largas.

3. La solución estándar es adecuada para la mayoría de las limpiezas. Los fabricantes recomiendan que uses su propia solución de limpieza con sus máquinas -incluso lo exigen, a riesgo de anular la garantía-. Y pueden vender una desconcertante gama de soluciones específicas. Hoover, por ejemplo, ofrece una docena de opciones para alfombras y pisos.

Sin embargo, para la limpieza rutinaria de alfombras, no son necesarias las fórmulas especiales ni los quitamanchas. Reserva las soluciones específicas para manchas difíciles, como las de mascotas.

4. Las máquinas de limpieza de alfombras son ruidosas. Una aspiradora normal puede producir hasta 70 decibelios de ruido (dBA). Una limpiadora de alfombras es mucho, mucho más ruidosa. En nuestras pruebas, el nivel promedio de ruido fue de 80 dBA. (En decibelios, una lectura de 80 es el doble de fuerte que 70). Con este nivel de decibelios, recomendamos llevar protección auditiva, especialmente si vas a usar la máquina durante un periodo prolongado. Así que ponte auriculares con cancelación de ruido o tapones para los oídos que garanticen una protección de hasta 85 dBA. (Consulta estos consejos para prevenir la pérdida de audición).

5. Limpiar con una limpiadora de alfombras lleva su tiempo. Una aspiradora puede salir del armario lista para funcionar. Pero, ¿una limpiadora de alfombras? No tanto. En primer lugar, tienes que retirar los muebles de la zona que vas a limpiar y, a continuación, aspirar la alfombra. Después, llenar la máquina con solución limpiadora y agua.

Cuando se usa una limpiadora de alfombras, hay que empujarla y tirar de ella como si fuera una aspiradora. Empuja la máquina limpiadora de alfombras hasta que alcance la longitud del brazo y, a continuación, tira de ella hacia atrás sin dejar de apretar el gatillo. Para un ciclo en seco, suelta el gatillo y sigue los mismos pasos.

Para aspirar la solución limpiadora de la alfombra, realiza pasadas en seco con la máquina. Si la alfombra sigue sucia, repite las pasadas en húmedo y en seco hasta que la solución limpiadora que has retirado de la alfombra salga limpia. Una vez que estés conforme, deberás dejar que la alfombra se seque por completo antes de que tú (o tus mascotas) caminen sobre ella o vuelvas a colocar los muebles.

Aún no has terminado. Después de admirar tu trabajo, tienes que desenchufar la máquina, limpiar el depósito y retirar los restos de suciedad de los cepillos siguiendo las instrucciones del manual del usuario.

Las 6 mejores máquinas limpiadoras de alfombras de las pruebas de CR

Los miembros de CR pueden seguir leyendo las calificaciones y reseñas de las 6 mejores limpiadoras de alfombras basadas en las últimas pruebas de CR. Para conocer otras limpiadoras de alfombras bien valoradas, consulta nuestras calificaciones completas de máquinas limpiadoras de alfombras. Y para consejos de compra, échale un vistazo a nuestra guía de compra de limpiadoras de alfombras.

