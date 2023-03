Gobernador republicano de Tennessee firma una ley para reducir el concejo de Nashville a la mitad

Los legisladores republicanos y el gobernador de Tennessee firmaron el jueves la reducción a la mitad del concejo metropolitano de Nashville, de tendencia demócrata, una medida que sigue al rechazo del concejo a los esfuerzos para albergar en Music City la Convención Nacional Republicana de 2024.

El gobernador Bill Lee convirtió la propuesta en ley poco menos de una hora después de que el Senado votara para reducir el concejo de 40 miembros de Nashville. El republicano no emitió ninguna declaración ni advertencia, pero había dicho anteriormente que, en general, apoyaba tamaños de concejo más pequeños que el de Nashville, según CBS News.

La medida provocó una protesta inmediata y se espera que provoque desafíos legales. La administración del alcalde de Nashville, John Cooper, y otras autoridades, dicen que el cambio provocará el caos en las elecciones del concejo de este año, lo que impulsará la necesidad de rediseñar los distritos después de que más de 40 candidatos ya lanzaron campañas.

“Este ataque a los derechos constitucionales de Metro y de las personas que viven aquí es muy peligroso. No sirve a los intereses de nadie. No el estado de Tennessee. No el Gobierno Metropolitano de Nashville y el Condado de Davidson”, dijo el director legal de Nashville, Wally Dietz, en un comunicado emitido por la oficina del alcalde John Cooper.

“Esperamos que prevalezca la cabeza fría, pero en caso de que no sea así, estamos preparados para defender enérgicamente los derechos constitucionales de nuestra ciudad y sus residentes”, dijo Dietz en un comunicado.

La ley, que solo se aplica a los gobiernos de ciudades o condados, reduciría el concejo combinado de Nashville a 20 personas, según WPLN News.

Nashville ha operado como un gobierno combinado de ciudad y condado bajo un concejo de 40 miembros desde 1963, cuando los líderes luchaban por consolidar la ciudad con el condado circundante, y otros trabajaban para garantizar que los líderes afroamericanos mantuvieran una fuerte representación en la ciudad sureña.

“La sabiduría convencional durante las últimas cuatro décadas ha sido que los grupos más pequeños tienden a tomar mejores decisiones y este es el concejo más grande que vemos”, dijo el senador republicano Adam Lowe de Calhoun. “…Hay una razón por la que somos juzgados por 12 de nuestros pares en un jurado y hay una razón, creo, por la que Cristo caminó con 12 de sus discípulos”.

El estatuto requiere que Nashville elabore nuevos distritos municipales antes del 1 de mayo, una fecha límite que los funcionarios legales de Nashville dicen que no es razonable.