NASA identificó un asteroide gigante que podría impactar la tierra en el año 2046

La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA informó sobre el hallazgo de un asteroide que podría acercarse peligrosamente a la Tierra dentro de unos 23 años.

Según la entidad espacial, la roca llamada 2023 DW tiene una posibilidad de 625 de impactar contra nuestro planeta, una probabilidad considerada baja por los especialistas.

“Hemos estado rastreando un nuevo asteroide llamado 2023 DW que tiene una probabilidad muy pequeña de impactar contra la Tierra en 2046”, anunció la agencia en su cuenta de Twitter.

El objeto rocoso, que tiene un diámetro de unos 50 metros, similar a la longitud de una piscina olímpica, fue identificado por primera vez el pasado 27 de febrero.

Desde entonces, los analistas han estado siguiendo sus movimientos para predecir su órbita en el futuro, y calculando una fecha exacta de un eventual impacto.

We've been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future. (1/2) pic.twitter.com/SaLC0AUSdP

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 7, 2023