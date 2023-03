‘Una buena actitud puede más que dos brazos’: Adriana Macías

La conferencista, violonchelista y autora mexicana Adriana Macias no tiene claro cuándo se dio cuenta que nació sin sus brazos, pero fue en la adolescencia que al compararse con los demás, descubrió que era diferente.

“Fue muy difícil manejarlo. Había muchas cosas que no podía hacer y dependía de los demás”.

Pero la falta de brazos – dice – la hizo volverse muy creativa.

“Nuestro cuerpo sustituye de manera natural lo que le hace falta. Empecé a hacer cosas con los pies. Mis propios padres no tenían en la mira que escribiría con los pies, pero lo primero que hice fue dibujar”.

A insistencia de sus padres, relata que empleó prótesis en sus brazos por 20 años.

“Las usé para complacerlos porque además sabía que ellos querían lo mejor para mí y estaban haciendo un esfuerzo para comprarlas porque eran costosas. Me daba miedo decirles que no me servían, y nunca les saqué el mayor provecho. No se me hicieron funcionales; y hasta me dio una contractura muscular y me lesioné las cervicales”.

Una vez que dejó las prótesis, cuenta que poco a poco, aunque nerviosa, fue buscando cómo hacer las cosas con los pies hasta lograr escribir perfectamente.

Adriana Macías muestra su último libro. (Cortesía Adriana Macias)

Adriana dice que en su trayecto de vida, le ha ayudado mucho el haber nacido con un gran sentido del humor.

“Tengo un humor negro que me ha servido para aligerar la carga sobre todo cuando se dan momentos incómodos”.

Pero confía que la verdad ha sido muy afortunada. “Siempre he estado rodeada de buenas personas, buenos amigos. Nunca he sufrido una agresión o que me molesten. En la escuela siempre me sentía segura”.

Adriana se graduó de la licenciatura en derecho, pero una vez titulada, reconoce que no le fue fácil encontrar empleo.

“Era complicado que contrataran a una persona sin brazos. Las compañías estaban renuentes a la inclusión, pero los caminos de Dios son perfectos. En diciembre pasado, cumplí 23 años como conferencista y me siento plena”.

Revela que lo que más le gusta de ser conferencista es que puede ser útil y servir.

“Durante las conferencias quiero transmitir el mensaje de que debemos confiar en nosotros, en nuestras virtudes y ser agradecidas”.

Y recuerda que la primera persona que le dio la oportunidad de dar una conferencia, fue un subdirector de un banco, quien le propuso dar pláticas motivacionales al público para hablar de su vida.

“Pensé que esa primera conferencia, iba a ser una única oportunidad, pero ya he recorrido los 31 estados de México dando pláticas’ y he visitado pueblitos recónditos que nunca imaginé. He estado en Centro y Sudamérica; y en Madrid y Barcelona, España”.

Este sábado 11 de marzo podrás ver a Adriana Macías en persona. (Cortesía)

Cuenta que le gusta mucho lo que hace, pero como todos, a veces se cansa y se estresa.

Es entonces – dice – se pone en manos de Dios y confía.

“Lo más bonito de dar conferencias es estar con la gente y hablarles de la gratitud y la fe”.

Adriana tiene 44 años y es madre de una menor de 8 años.

“Me separé de su papá. Muchas veces nos casamos con deudas emocionales, pensando que valemos menos. Todos valemos por lo que tenemos y nadie nos hace el favor de estar con nosotros”.

Autora de 4 libros, comenta que su último libro “Enamórate de ti” habla de su proceso de divorcio que fue uno de los retos más grandes de su vida.

“Lo que he aprendido en mis conferencias, a lo largo de todos estos años, es que todos necesitamos sentirnos amados y completos. Y siempre pensamos que el amor lo vamos a encontrar en alguien más, cuando es nuestro compromiso enamorarnos primero de nosotros. No puedes poner en alguien más tu felicidad”.

Adriana terminó la entrevista con La Opinión, mencionando una frase que leyó cuando era niña, y que ha hecho suya.

“Una buena actitud puede más que dos brazos. Soy prueba fehaciente de que así es”.

Adriana se presenta este sábado 11 de marzo en el City National Grove of Anaheim en un evento del Congresodelexito.com de 8 am a 2 pm. Para boletos, visita: Ticketón.

“Los invito a venir para que conozcan mi historia de esfuerzo y disciplina, pero además, voy a tocar por primera vez el cello en una conferencia”.

Si quieres conocer más de Adriana Macias, visita su página web: https://adrianamacias.com/libros-adriana-macias/

En su sitio explica que sus conferencias son “para aquellas personas que buscan superar las dudas de sí mismas, que quieran ganar confianza para demostrar lo que valen y para aquellos que quieran desarrollar y fortalecer una mejor y profunda relación consigo mismos”.

Pero también para aquellos que necesiten aprender a soltar sus miedos y prejuicios para sanar y crecer.

“Después de esta conferencia serás capaz de reconocer y proponerte desafíos, actuar con inteligencia emocional ante los problemas, enfocarte en tus virtudes y usarlas a tu favor, superar tus bloqueos y prejuicios mentales para cambiar la perspectiva con la que observas al mundo”.