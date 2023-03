Nahuel Guzmán le lanzó una advertencia a Tigres de la UANL por “culpa” de Lionel Messi

Lionel Messi es uno de los mejores futbolistas de la historia y sus éxitos deportivos generan admiración en todo el mundo. A pesar de que en Argentina era criticado constantemente, “La Pulga” le entregó a la nación el Mundial que tanto exigían. De las críticas se pasó a la admiración plena, al punto de que jugadores son capaces de cambiar sus vidas para jugar con el futbolista del PSG, uno de ellos es Nahuel Guzmán.

El “Patón” le lanzó una amenaza directa a la directiva de Tigres de la UANL. El guardameta sudamericano aseguró que dejará la Liga MX en caso de que Lionel Messi llegue a Newell’s Old Boys para jugar en el fútbol argentino.

“Si Messi va a Newell’s yo voy con él y acá (en México) se piensan que los estoy jodiendo. Fue una bendición conocer al hombre detrás del genio. Le agradezco que responda cada mensajito: en medio de una Copa América o en un Mundial. Parece un tipo inalcanzable y compartir unos mates con él no tiene explicación“, reconoció Guzmán en unas declaraciones difundidas por Radio 2.

“No hay cláusula, pero hay un arreglo verbal. En Tigres hay una nueva dirigencia, de vez en cuando les digo que si Messi se va a Newell's, me voy con él y creen que les estoy tomando el pelo."



Nahuel Guzmán respalda a Gerardo Martino

Luego de varios meses de la decepción mexicana en el Mundial de Qatar 2022, Nahuel Guzmán ofreció su punto de vista. El “Patón” no está de acuerdo con las críticas desmedidas hacia Gerardo Martino y recordó que El Tri quedó fuera de la Copa del Mundo solo por un gol. El guardameta de Tigres de la UANL también reveló su aprecio hacia el Tata.

“Considero las críticas demasiado injustas hacia su trabajo. Más allá de que el resultado en el Mundial de Qatar 2022 no fue el esperado, solo no clasificaron por un gol. El ‘Tata’ es como un padre futbolístico. Me bancó en un momento difícil. Agradezco sus consejos y el respaldo. El tiempo nos volverá a cruzar“, concluyó.

