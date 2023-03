Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 13 al 19 de marzo 2023

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al Conejo de Agua por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 13 al 19 de marzo del 2023.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Tienes que ser determinante y dejar de darle vueltas en la mente a una decisión que tomaste y solo falta que la ejecutes. Podría ser difícil y duro para ti y para la otra parte involucrada, pero no puedes permitir que se te siga yéndola vida esperando llegue el momento adecuado para comunicar tu decisión, no, así que ármate de valor que mientras más pronto mejor. Todo lo relacionado al trabajo, esta se semana marcha de maravilla, hay crecimiento, felicitaciones, pero sobre todo la tranquilidad de saber que en este momento eres necesario e indispensable en ese lugar. Tienes que poner a la familia como prioridad, hace tiempo prometiste estar más cercano, cercana, y nada mas no has honrado tu palabra, pero aun estas muy a tiempo de cumplir. En la salud es importante poner atención a esos dolores en la boca del estómago, son causados por estrés, pero en cuanto dejes de cargar todo eso que te detiene y lastima desaparecen rápidamente.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Ganancias inesperadas. Pero no te deberías de sorprender, has trabajado mucho para que así sea, solamente que no lo esperabas tan pronto, disfruta ese triunfo. Es una jornada en donde podrás recuperar tiempo perdido con hijos, padres, pareja, pon de tu parte para que esto no vuelva a suceder, pueden pasarte por alto algunos días de abandono por tus deberes, pero más tiempo no, más plantones no, porque podría llegar el momento en que ya no crean en tu palabra. En el dinero hay recuperación rápida, regresa a ti dinero que diste por perdido hace tiempo y ni quisiste insistir en el cobró de lo que es tuyo, pero oh sorpresa, regresa de manera inesperada, casi mágica, en la salud cuidado con los tropiezos y las lesiones en pies, talones, tobillos.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Semana complicada para realizar cualquier trámite legal, por más que empujes no caminaran rápido, así que es mejor hacer uso de toda la paciencia con la que cuantes para no caer en frustraciones y enojos, porque estas dos acciones pueden aun poner más lentos los movimientos esta semana. Es importante poner atención a la familia, has estado descuidando el hogar y necesitan de ti, tanto pareja como hijos, escucha lo quete quieren decir, apóyate en ellos, que no se te olvide jamás que el amor sana y fortalece.

Conejo (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Cuidado, es una semana para poner atención, no confíes en personas que te quieran vender nuevas ideas o nuevos proyectos que parecen sacados de la nada, no caigas, pero sobre todo no vayas a invertir en algo que no investigues primero. Cuidado de en donde plasmas tu firma, cuida tus intereses y lee antes de firmar cualquier tipo de documento, sí, se desconfiado, desconfiada, no importa de quien se trate, no importa que te vean feo cuando quieras pedir más detalles o tomarte el tiempo de leer las letras chiquitas. En el amor pon en marcha ese plan para tener por fin una vida juntos, no te arrepentirás, sabes perfecto a donde pertenece tu corazón, es un sentimiento que no habías sentido nunca.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Buenas y grandes posibilidades de por fin tener la posibilidad de un viaje de placer, mucho lo has deseado y planeado y esta semana por fin está en tu camino, es cuestión de organizarte bien y listo, cuando menos lo esperes estarás en ese lugar en el que tanto sueles estar. En cuestiones de trabajo todo marcha a pedir de boca, mejor no podrías estar, proyectos que llegan para abrir nuevos caminos, los jefes te miran con agrado y aplauden tu gran capacidad de liderazgo. En la economía mejoras que comienzas a anotar conforme vayas desasiéndote de viejas deudas, por fin tu cuenta en números rojos. En el amor la confianza y comunicación son perfectas, así que no dejes que nadie, ni nada externo desequilibren tu relación, a palabras necias oídos sordos. En la salud es importante no dejes de hacer actividad física, esta no nada más mejorara tu cuerpo, también te ayudara a despejar la mente cuando creas que te encuentras muy saturado, saturada.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Que nadie ni nada te mueva de tu centro. Comienzas la semana con una claridad mental extraordinaria, así que cuida que así sigan todos estos días, no permitas que ninguna mala intención o palabra te saque de ese equilibrio. Es una semana tan ligera que caminas a todos tus asuntos sin ansiedad, sin estrés, la calma y la paz te acompañaran en cada uno de tus planes. Jornada muy hogareña, querrás estar la mayoría del tiempo en tu hogar, disfrutando de tu espacio, de tus cosas, de tu familia. Estos días son propicios para encontrar de nuevo el tiempo, el lugar, la persona o personas que te ayuden en tu camino espiritual, sabes que estas de nuevo listo, lista, para retomar ese aspecto de tu vida.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Toda decisión tiene una consecuencia, buena, mala o regular, pero al final cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Esta semana te toca ser firme con lo decidido en días pasados, entender y no quejarte de lo que suceda en estos días por las determinaciones tomadas. Asumir las consecuencias de tus actos será una lección que tengas que aprender en estos días, pero si todo lo hiciste con plena conciencia y de corazón estate tranquilo, tranquila, que la vida todo lo regresa tres veces tres. En lo laboral es importante pongas ya toda tu atención y compromiso ahí, estas yendo a trabajar con desgano, con mucha apatía y esto ya podría traerte consecuencias, llamadas de atención, suspensiones etc. Es preciso que estos días retomes cualquier tipo de terapia que te había estado ayudando mucho y que por falta de organización dejaste aun lado, ve, la salud de tu mente y emociones es primordial para seguir adelante.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Seguramente te preguntaran por qué trabajas tanto, por qué le pones tanto empeño a esa actividad en la que estas involucrado, involucrada, pero que la criticas no te detengan, sigue en ese camino, tanto trabajo pronto verá la recompensa y sentirás una satisfacción muy grande con lo realizado, Serán días donde todo se acomode de manera casi mágica, eso que aun te tenía detenido o con pendiente, esta semana toma su justo lugar y te sigue abriendo el camino a la meta. No te descuides, date descanso, duerme bien, come bien, solo así podrás tener la energía para terminar tu proyecto y después disfrutar de ese triunfo.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Tu lado salvaje puede hacerse presente en estos días, trata de no ser brusco ni en tus palabras, ni es tus actos, no todos están preparados para tanta energía que manejarás esta semana, y pueden tomar a mal tus acciones, así que tu trabajo será tratar de ser más sutil y diplomático. No pretendas querer dar un consejo, puedes poner en marcha algo que no podrás parar, no estas para aconsejar a nadie, recuerda que la energía que manejas esta semana es arrebata y tus palabras no serán las más sabias. Trata de mantener un equilibrio, es recomendable retomes el ejercicio y mantengas una dieta baja en carbohidratos, esto hará que tanto brío se asiente y no te saque de balance.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Esta semana no esperes respuestas de ninguna índole, necesitas tomar todo con calma, porque no se abrirá ninguna puerta, ninguna oportunidad, pero ve esto como una oportunidad para mejorar en algo que crees necesite reacomodo, que necesite volver a planificarse. La energía de estos días puede ser agotadora tanto emocional como físicamente porque sentirás desesperación por sentir que nada avanza, pero son solo demoras por las que pasa tu signo para hacer depuración y reacomodo. Empezarás a notar como habrá personas de las que te empiezas a alejar, te das cuenta de que no aportaban nada bueno a tu vida, alejaras de ti sentimientos de culpa, ya no dejarás que nadie vuelva a manipularte aprovechándose de tu buen corazón. Cuida de tus riñones, recuerda que hay se procesan las alegrías y las tristezas, no acumules lágrimas, llora si es necesario y tus riñones mejorarán.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Será una semana muy pausada, tendrás días que te lleven a reflexiones profundas, habrá momentos en los que necesites solamente de tu soledad para hacer reajustes emocionales, mentales y espirituales, así que fluye con esta energía que te envolverá esta semana, no te resistas, es importante colocar cada situación en su lugar y momento perfecto, solo así podrás terminar la semana con esas respuestas que tanta falta te hacen. Este no es momento de echarle la culpa a nadie de lo que te ha pasado, de lo que te pasa, está solo en ti ponerle remedio y fin a lo que te disgusta e incómoda, ya sean personas o situaciones. En el trabajo necesitas poner atención y no descuidar nada, puedes estar muy ausente por este proceso de reacomodo, pero trata en la medida de lo posible poner toda la atención que puedas en tu lugar de trabajo. En la salud puedes tener malestares en vías respiratorias, todo por que tu semana será muy emocional. Cuídate de enfriamientos. Son días para tomar un té de tila, este te ayudará a mantenerte en calma.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Días en los que te sentirás realizado, realizada, lo trabajado con anterioridad, esta semana te da crecimiento financiero, jefes empiezan a mirar tu trabajo con agrado y empezarán a dejarte más responsabilidades. Ahora tendrás que conservar lo logrado con esfuerzo y con hechos manteniendo en equilibrio el ego. La sencilles es importante para que te sigan dando más proyectos. Semana de reencuentros con amigos, disfruta de esos momentos, te servirán para refrescar el alma, la mente. No permitas que los dolores de espalda sigan creciendo, deja de cargar, es momento de soltar lo que no te corresponde.