AMLO niega persecución política-mediática contra el expresidente Felipe Calderón

Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no existe persecución política contra el exmandatario mexicano Felipe Calderón (2006-2012).

“En lo que a mí corresponde ¿pues qué persecución puede haber?. Si hubiese persecución ya hubiésemos presentado una denuncia en contra del expresidente”, comentó.

“Piensa (Felipe Calderón) que mis buenas relaciones con Televisa, con (TV) Azteca, con el Reforma y con El Universal llevamos a cabo toda una persecución política-mediática”, exclamó con sarcasmo.

Las declaraciones del mandatario mexicano surgen luego de que Felipe Calderón señalara desde España que tenía “muchas dudas” sobre el reciente veredicto de culpabilidad por narcotráfico en Estados Unidos de su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y que existía “una persecución clarísima de carácter político-mediático” en su contra.

“No estoy pensando en perseguir a nadie, estoy pensando en que no se repitan los abusos o los excesos. Que no siga imperando en México la corrupción y es lo que estamos logrando”, afirmó el jefe del ejecutivo mexicano.

López Obrador aclaró que no se ha presentado denuncia contra Felipe Calderón debido a que ya se llevó a cabo una consulta en México donde se le preguntó a la gente si querían que se enjuiciara a los expresidentes mexicanos, misma que no alcanzó la mayoría de participación ciudadana para que fuera vinculante.

“No lo hemos hecho porque ya lo he explicado se le preguntó al pueblo, y aunque muchos dijeron que si se abriera una investigación, no se llegó a la participación que exige la ley para que la consulta fuese vinculante”, comentó.

Tras presentar durante su conferencia mañanera las recientes declaraciones de Felipe Calderón desde Madrid, España, Andrés Manuel López Obrador insistió en que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, debería de decir cuáles eran sus funciones durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

📌 AMLO responde a acusación de Felipe Calderón sobre una supuesta “persecución política”. #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/SeqdfUKxx5— Informando 4T (@Informando4T) March 14, 2023

