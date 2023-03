‘Canelo’ Álvarez lanzó advertencia antes de su pelea en México: “Cuidado porque cuando el güero anda motivado está cabr**”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez tomó la palabra este martes en una rueda de prensa para hablar sobre su combate ante John Ryder en el Estadio Akron y advirtió que se encuentra motivado para su próxima batalla en presencia de sus compatriotas.

La alocución estuvo presidida por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo de Mundial de Boxeo, el entrenador del peleador azteca Eddy Reynoso, el boxeador británico con su staff y Saúl Álvarez.

En su intervención, ‘Canelo’ habló un poco de todo y no dejó escapar el tema de su reciente lesión y cirugía en la muñeca. El peleador insistió en que las sensaciones son buenas y lanzó un picante mensaje de advertencia que emocionó a los presentes.

“Me siento listo. Vengo de una cirugía, me siento contento y entusiasmado, he estado entrenando y me siento bien, me siento más motivado que nunca y cuidado con eso, porque como dice Eddy: ‘Cuando el güero anda motivado está cabr**‘. Entonces, cuidado. Me siento agradecido con John Ryder. Nos vemos el 6 de mayo”.

John Ryder

Cuando se activó la ronda de preguntas para los medios presentes, ‘Canelo’ fue cuestionado sobre su rival y destacó algunas de las cualidades del europeo. “Es un peleador zurdo, muy aguerrido, fuerte, le ha dado grandes peleas a grandes peleadores, viene de ganarle a Jacobs. Es de cuidado, pega fuerte, su guardia lo complica un poco más, pero a estas alturas uno se tiene que acoplar a todo”.

MEX9711. GUADALAJARA (MÉXICO), 14/03/2023.- El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el británico Jonh Ryder posan durante una rueda de prensa hoy, en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco.

Retorno a México

El oriundo de Guadalajara se mostró feliz por volver a pelear en su casa después de 12 años a pesar de las diversas ofertas que tenía para luchar en otros escenarios. “Muy contento de regresar a mi tierra después de 12 años. Después de haber logrado tanto. Muy agradecido con Alfaro por las facilidades que nos dieron para poder estar aquí peleando, al estadio (Akron)”, dijo.

“Lo primero que quiero es que la gente que no puede comprar un boleto, que no puede irme a ver a Las Vegas, tenga la posibilidad de verme aquí en Guadalajara”, añadió.