Canelo Álvarez vs. John Ryder en México ya tiene fecha; estarán en juego todos los títulos de peso supermediano

Canelo Álvarez y DAZN por fin oficializaron la fecha de la esperada pelea del boxeador mexicano contra John Ryder en la ciudad que lo vio nacer.

Aunque la reyerta ya estaba anunciada, al igual que la sede, aún estaba en duda la fecha exacta y el peso en el que se disputaría, es decir, si el pugilista mexicano pondría en juego sus títulos supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Fue a través de los posters oficiales que tanto Saúl Álvarez como la empresa DAZN confirmaron que la pelea será el próximo 6 de mayo en el Estadio Akron, casa de las Chivas de Guadalajara y que será en las 168 libras, por lo que el azteca arriesgará sus cinturones en lo que será su vuelta a la ciudad que lo vio nacer y donde no pelea desde hace más de una década.

“Estoy muy contento, muy emocionado después de 12 años de no venir a mi casa y poder traer lo que he logrado todos estos años, me siento muy orgulloso”, manifestó Álvarez a los micrófonos de Box Azteca, minutos antes de la conferencia de prensa y el primer cara a cara entre ambos contendientes.

“No es fácil hacer una pelea de esta magnitud, pero lo que se quiere se puede y quería pelear en mi tierra en Jalisco”, complementó el pelirrojo, revelando que se aferró a brindar una función ante toda su gente, pese a que tenían ofertas para realizarla en Inglaterra, en Medio Oriente, en Las Vegas y otros lugares.

De esta forma, en menos de dos meses, veremos de nuevo en acción al Canelo Álvarez, en lo que será su primera pelea del 2023 y, también, la primera desde que se sometió a una intervención quirúrgica en la muñeca izquierda.

