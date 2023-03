El exfutbolista Gary Lineker volverá a presentar en la BBC después de haber sido suspendido por sus opiniones en Twitter

Gary Lineker volverá a presentar el programa deportivo estrella de la BBC, Match of the Day (“Partido del día”), después de haber sido suspendido por la corporación británica el fin de semana.

El lunes se anunció que el exfutbolista volverá a presentar el programa este fin de semana después de haber llegado a un acuerdo con la BBC.

La BBC suspendió a Lineker, el presentador deportivo más conocido de la compañía, después de que éste criticara en Twitter la nueva política de inmigración del gobierno británico.

La suspensión, que según la BBC se debió a que “la actividad reciente de Lineker en las redes sociales fue una violación de las normas de imparcialidad”, desató de inmediato una oleada de críticas y una crisis en la programación deportiva de la corporación.

La cobertura deportiva de la BBC durante el fin de semana se vio interrumpida debido a que otros presentadores se negaron a aparecer en sus transmisiones en apoyo a Lineker.

El director general de la BBC, Tim Davie, anunció el lunes que se llevará a cabo una revisión independiente de las pautas que se deben seguir en las redes sociales.

“Todos saben que este ha sido un período difícil para el personal, los colaboradores, los presentadores y, lo más importante, nuestra audiencia”, indicó Davie en un comunicado.

“Me disculpo por esto”, agregó.

Por su parte, Lineker dijo que está “encantado” y “deseoso de volver al aire”. Indicó que estos últimos días fueron “surrealistas” y agradeció a todos por su “increíble apoyo”.

La polémica comenzó la semana pasada cuando Lineker, en un tuit, comparó el lenguaje utilizado por el gobierno británico para exponer su nuevo plan de inmigración y asilo con “el que utilizó Alemania en los años 30”.

Sus palabras fueron criticadas por varios ministros del partido gobernante, el Conservador, incluida la ministra del Interior, Suella Braverman.

Braverman, que encabeza la política para evitar que los inmigrantes crucen el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones en busca de asilo en Reino Unido, dijo que los comentarios de Lineker “disminuyen las atrocidades del Holocausto”.

Posteriormente, se le dijo a Lineker que tenía que disculparse por sus tuits o no podría presentar Match of the Day el fin de semana.

Cuando se negó a hacerlo, fue suspendido, lo que dio lugar a una ola sin precedentes de apoyo de expertos, exfutbolistas y comentaristas que se negaron a aparecer en la BBC.

Esto condujo a que varios programas deportivos del pasado fin de semana no fueran transmitidos o se presentaran de forma reducida.

La confrontación de Lineker con la BBC abrió un acalorado debate en el país sobre la libertad de expresión y la influencia del gobierno en la corporación británica.

Según los lineamientos de la BBC, se espera que sus empleados se mantengan imparciales en asuntos políticos y deben seguir estrictas pautas en el uso de las redes sociales.

Pero algunos indican que no está claro cómo se deben aplicar estos lineamientos al personal que trabaja de forma autónoma y bajo contrato con la BBC y los que no están vinculados con las noticias, como es el caso de Lineker.

La BBC dijo el lunes que comenzará una revisión independiente de sus lineamientos para el uso de las redes sociales, centrándose en cómo éstas deben ponerse en práctica con ese personal.

Después de anunciar que volverá a presentar en la BBC, Lineker tuiteó: “Por difíciles que hayan sido los últimos días, simplemente no se comparan con tener que huir de tu hogar por la persecución o la guerra para buscar refugio en una tierra lejana”.

