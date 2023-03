Los mejores colchones para las personas que duermen boca arriba

CR da a conocer las mejores opciones de colchones de muelles internos, espuma y aire ajustable para las personas que duermen boca arriba

Las personas que duermen boca arriba duermen mejor cuando sus colchones ofrecen una gran firmeza. CR evalúa exactamente esa característica, para personas pequeñas, medianas y grandes que duermen de la misma manera.

By Tanya A. Christian

Updated by Justin Krajeski

Los mejores colchones para personas que duermen boca arriba ofrecen un soporte excelente junto con un adecuado alivio de la presión.

Después de probar más de 200 colchones en el laboratorio, encontramos muchos modelos de firmeza media a firme que (como era de esperar) alinean la columna vertebral. Pero también descubrimos una buena selección de opciones más suaves que funcionan igual de bien. Mira todos los detalles de los colchones que probamos en nuestras calificaciones de colchones. Para saber cómo elegir uno que te permitirá dormir bien, consulta nuestra guía de compra de colchones o simplemente encuentra recomendaciones personalizadas utilizando nuestro buscador de colchones.

Además de las pruebas de laboratorio, también realizamos encuestas a los miembros para proporcionar calificaciones de marca en cuanto a comodidad y satisfacción del propietario. La satisfacción del propietario se basa en el juicio sobre la firmeza/suavidad, el valor, la calidad del sueño y otros factores.

Cómo elegimos los mejores colchones para los que duermen boca arriba

Los colchones que destacamos a continuación obtuvieron puntajes generales altos, que tienen en cuenta una variedad de factores que todos los que duermen desean, incluida la estabilidad y la durabilidad. También provienen de marcas que recibieron calificaciones de satisfactorias a excelentes en comodidad y satisfacción del propietario, según las experiencias de los miembros de CR con casi 67,000 colchones. ¿Y lo más importante? Estos colchones obtuvieron calificaciones de primer nivel en apoyo para personas pequeñas, medianas y grandes que duermen boca arriba. (Muchos también recibieron calificaciones cercanas al nivel superior para dormir de lado).

Cómo CR prueba los colchones para el soporte de la espalda

Un colchón no ofrecerá el mismo nivel de apoyo para una persona grande que para una pequeña. Por eso probamos cada colchón con gente de diferentes tamaños. Para lograr esto con las personas que duermen boca arriba, hicimos un gráfico con la posición neutral de la columna vertebral de un probador de colchones mientras está de pie. Luego, usando 36 sensores, hicimos otro gráfico con la impresión que el cuerpo hace cuando el probador se acuesta en cada colchón. Después, comparamos los dos gráficos para evaluar qué tan bien se alinean. Si no se alinean bien, el colchón no tendrá mucha sujeción. “Un colchón sin apoyo puede no ajustarse a las curvas naturales del cuerpo y puede que la columna se hunda o incluso se aplane”, dice Chris Regan, quien supervisa las pruebas de colchones CR. “Es esa falta de apoyo lo que te hace moverte en un colchón”, añade.

Los mejores colchones para los que duermen boca arriba

Los que duermen boca arriba pueden encontrar apoyo con todo tipo de colchones, desde muelles internos hasta espuma y aire ajustable. Para obtener más información sobre cada categoría, consulta nuestra guía de compra de colchones.

Los mejores colchones de muelles para personas que duermen boca arriba

Los colchones de muelles internos consisten en una capa de bobinas de acero rematadas con relleno de fibra o espuma. Las bobinas ofrecen elasticidad y una sensación de flotabilidad, pero como resultado, es posible que sientas cierta transferencia de movimiento de un extremo del colchón al otro.

Los mejores colchones de espuma para los que duermen boca arriba

Estos colchones, hechos enteramente de capas de espuma, se adaptan al cuerpo y, por lo general, tienen una buena estabilización. Pero como resultado, también tienden a retener el calor y carecen de resiliencia. Regan expone que un mayor porcentaje de colchones de espuma obtienen un puntaje más alto para el soporte de la espalda que los de muelles internos.

Los mejores colchones de aire ajustables para personas que duermen boca arriba

Los colchones de aire ajustables suelen ser caros, pero los que comparten sueño en ellos aprecian que cada lado se pueda inflar (o desinflar) para satisfacer sus propias necesidades de comodidad.

