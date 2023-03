Cómo sería conducir un monoplaza de Fórmula 1

¿Alguna vez has soñado con conducir un monoplaza de la Fórmula 1? Seguro que sí, y como juzgarlos si se trata de los monoplazas más rápidos del deporte automotor. Sin embargo, se trata de una tarea altamente exigente.

No cualquiera puede hacerlo, si no, intenta jugar en la PlayStation sin ningún tipo de ayuda proporcionada por el videojuego y de seguro no lograremos completar ni una sola vuelta.

Así de complicado es conducir un Fórmula 1. Hoy día cuentan con una gran capa tecnológica que los cubre y hace de esta competición la mejor del mundo, son múltiples funciones que un piloto de la máxima categoría del automovilismo mundial experimenta en su volante cada vez que se sube a su auto.

Los ingenieros se desvelan día y noche para proporcionarles la mejor puesta punto para que sus autos sean los mejores y puedan competir sin ningún tipo de problema en pista contra rivales que están igualmente hambrientos de gloria y triunfo.

Monoplaza actual de la Fórmula 1. Crédito: Peter Fox | Getty Images

Ellos estudian a fondo los datos recopilados en pista por los pilotos a través de la telemetría. Dichos datos son de suma importancia para llegar a configurar un monoplaza del Gran Circo.

Con esta herramienta se estudian elementos de total importancia como los neumáticos, caja de cambios, elementos aerodinámicos y el motor. También están los héroes anónimos del pitlane. Estos hombres son fundamentales para que un piloto que apuesta por conducir un Fórmula 1 gane una carrera o la pierda, pues su trabajo puede sumar o restar valiosas décimas de segundo que marquen la diferencia.

Todo esto hace que conducir un Fórmula 1 no solo sea tarea del piloto, detrás de él se encuentra un gran y calificado equipo de trabajo que hace hasta lo imposible por descifrar día a día las mejores ideas para exprimir el máximo rendimiento durante el campeonato.

Ni hablar de la Fórmula 1 de antes, cuando hombres como Ayrton Senna, Alain Prost, Niki Lauda y compañía solo contaban con un volante redondo de un solo botón, pocos avances a nivel de aerodinámica y cambios manuales que exigían a fondo a aquellos valientes que se atrevían a conducir un Fórmula 1, a pesar de que las condiciones de seguridad no era las más apropiadas comparadas con las innovaciones que han llegado a la máxima categoría del automovilismo mundial con el transcurrir de las temporadas.

