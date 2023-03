Uso de melatonina para niños: seguridad y eficacia

La hormona natural en forma de suplemento es una popular ayuda para dormir. Sin embargo, los datos sobre la seguridad a largo plazo de la melatonina en los niños son escasos.

Según la Academia Estadounidense de Pediatría, hasta el 25% de los niños y adolescentes tienen problemas para conciliar el sueño y permanecer dormidos. Si la hora de acostarse es una lucha para tu hijo, es posible que te preguntes si darle un suplemento de melatonina le podría ayudar.

De hecho, según una encuesta representativa a nivel nacional de Consumer Reports (PDF) de 3070 adultos realizada en junio y julio de 2022, el 10% de los padres con hijos menores de 18 años dice que al menos uno de esos niños toma melatonina, incluyendo el 11% de los que tienen hijos de 2 a 4 años.

La melatonina es una hormona natural producida por la glándula pineal, una pequeña estructura en el centro del cerebro. Según explica Craig Canapari, MD, director del Programa de Medicina Pediátrica del Sueño de Yale, en las personas con ciclos normales de sueño y vigilia, el cuerpo comienza a secretar melatonina aproximadamente una hora antes de acostarse para indicarle al cuerpo que es hora de dormir.

En muchos países, la melatonina está disponible solo con receta médica. Sin embargo, en los Estados Unidos, se vende sin receta como un suplemento. Algunos pediatras recomiendan melatonina para niños con trastornos del sueño, pero puede ser difícil determinar si los suplementos son seguros para el uso diario—especialmente para los niños. Además, como con todos los medicamentos y suplementos, la melatonina debe almacenarse fuera del alcance de los niños en tu hogar: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han dicho que la ingestión accidental de melatonina entre los niños está en aumento.

Según los expertos esto es lo que necesitas saber sobre el uso de melatonina para niños.

¿Es efectiva la melatonina para los niños?

Hasta cierto punto, sí. Un metaanálisis de 2013 encontró que las personas con insomnio se dormían unos 7 minutos más rápido cuando tomaban melatonina. Sin embargo, ese estudio se realizó tanto en adultos como en niños, y los investigadores dijeron que no había suficientes datos sobre niños para analizar la relación entre la edad y la eficacia.

Gran parte de la investigación que sugiere que la melatonina podría ser útil en los niños se ha centrado en los niños con autismo o en los problemas del sueño relacionados con el trastorno por déficit de atención/hiperactividad (ADHD), en lugar de en los niños cuyo principal problema es el insomnio, dice Canapari. En estos niños, por lo general “se administra media hora antes de acostarse y ayuda en la transición de la vigilia al sueño”, dice Judith A. Owens, MD, profesora principal de medicina del sueño en el Boston Children’s Hospital.

La investigación también sugiere que la melatonina tomada en pequeñas dosis en ciertos momentos puede ayudar a los niños mayores con ciclos de sueño retrasados, donde constantemente se acuestan tarde y se despiertan tarde.

Los niños con insomnio del inicio del sueño, que por lo general tardan más de 20 a 30 minutos en conciliar el sueño por la noche, también pueden beneficiarse de los efectos inductores del sueño de la melatonina, según Anna E. Esparham, MD, pediatra del Children’s Mercy Hospital y profesora asociada de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Missouri-Kansas City.

Pero, si bien la melatonina puede facilitar la hora de acostarse, no afecta la calidad del sueño, dice Canapari.

Él desaconseja confiar en esta, especialmente como reemplazo de las buenas prácticas a la hora de acostarse, como seguir un horario regular de sueño y vigilia y mantener una rutina relajante a la hora de acostarse, que debe incluir evitar el tiempo frente a la pantalla unas horas antes de acostarse, dice Esparham. “Incluso una droga hipnótica muy potente no funcionará tan bien si tu hijo o tu hogar están haciendo cosas que interfieren negativamente con la calidad del sueño”, dice Canapari.

¿Es segura la melatonina para los niños?

La investigación científica sobre la seguridad a largo plazo del uso de melatonina es escasa, y aún se desconoce cómo el uso a largo plazo podría afectar el desarrollo de los niños, según Esparham.

La melatonina es una hormona, por lo que la principal preocupación es que el uso persistente podría retrasar la pubertad o causar un desarrollo sexual prematuro. “La melatonina tiene un impacto en el [eje hipotalámico-pituitario-gonadal], que rige el desarrollo de los cambios puberales”, dice Owens. “En teoría, la melatonina podría afectar eso”.

Un estudio de 2021 sobre la melatonina en niños con autismo no encontró ningún impacto negativo en el desarrollo hormonal en el transcurso de 2 años. En un estudio a más largo plazo de adultos jóvenes que tomaron melatonina durante un promedio de 7 años, algunos participantes informaron pubertad retrasada. Sin embargo, este fue un estudio retrospectivo y no fue diseñado para mostrar causa y efecto.

A corto plazo, dice Esparham, no es probable que la melatonina cause efectos secundarios graves, aunque algunos niños pueden experimentar somnolencia diurna o incluso mojar la cama por la noche.

Finalmente, los padres deben ser conscientes de que los suplementos no están regulados de la misma manera que los medicamentos y que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no verifica que los suplementos contengan lo que dicen que contienen antes de salir al mercado.

La investigación incluso ha encontrado problemas con los suplementos de melatonina en Canadá, donde los suplementos están regulados más como medicamentos. En un estudio canadiense publicado en 2017, los investigadores encontraron que el contenido de melatonina en la mayoría de los suplementos de melatonina que compraron estaba un 10% o más por debajo de lo que estaba en la etiqueta. Una tableta en forma masticable, que puede ser un formato popular para los niños, contenía casi 9 mg de melatonina en lugar de los 1.5 mg que decía la etiqueta. Grupos como US Pharmacopeia (USP) y NSF International verifican el contenido de ciertos suplementos, por lo que puede buscar su marca en la etiqueta cuando compres.

“Con una gran dosis de precaución, la melatonina a corto plazo, de 3 a 6 meses, parece ser relativamente segura desde el punto de vista de los efectos secundarios a corto o largo plazo”, dice Owens. “Sin embargo simplemente no tenemos los datos para hacer una declaración definitiva al respecto”.

¿Qué más deben saber los padres sobre la melatonina?

La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda conversar la posibilidad de usar melatonina con el médico de tu hijo antes de comenzar a tomar un suplemento. Un pediatra puede descartar problemas médicos que puedan interferir con el sueño, como la ansiedad o los trastornos del sueño, además de recomendar rutinas de sueño saludables. Si decides comprar melatonina después de consultar con el pediatra de tu hijo, consulta nuestros consejos sobre cómo elegir un suplemento.

La dosis máxima de melatonina para niños que pesan menos de 88 libras dice Canapari, es de 2 mg. El máximo para los niños que pesan más que eso es de 5 mg. Aun así, Canapari recomienda usar la dosis más baja durante el mínimo tiempo posible. “Los niños que son sensibles a la melatonina necesitan muy poca, por lo que si comienzas con una dosis baja, es posible que no necesiten más”, dice Canapari.

Ten en cuenta, también, tus propias expectativas sobre cuánto tiempo debe dormir tu hijo. Mientras que dormir lo suficiente es una parte importante del bienestar, algunos niños simplemente necesitan dormir menos que sus compañeros. Si tu hijo no se duerme por la noche, la melatonina puede ser una solución a corto plazo, pero no necesariamente resolverá el problema verdadero. En cambio, es mejor concentrarse en apoyar comportamientos a largo plazo que ayuden a los niños a conciliar el sueño y permanecer dormidos. “Aunque recetamos melatonina como médicos, realmente tratamos de concentrarnos en volver a entrenar los hábitos de sueño de los niños”, dice Esparham.

