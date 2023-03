Harvey Weinstein no volverá a la corte

La justicia de California ha decidido que Harvey Weinstein, ex productor de Hollywood, no regrese a los tribunales por los cargos de agresiones sexuales que no tuvieron fallo en el reciente juicio en Los Ángeles.

La juez Lisa B. Lench anunció que descartaba los tres cargos pendientes y que no volverá a colocar en el estrado a Weinstein, esto como parte de un pedido de la defensa del exproductor.

A su vez, la fiscalía había anunciado que no insistiría en las acusaciones.

Weinstein, de 70 años, fue condenado el pasado mes de febrero a 16 años de prisión por atacar sexualmente a una mujer en un hotel de Beverly Hills, delito que ocurrió hace más de una década.

El exproductor está actualmente cumpliendo una pena de 23 años prisión por otro caso de crímenes sexuales en Nueva York, es por ello que sumada a la anterior condena significa que Weinstein pasará el resto de su vida tras las rejas.

Durante el juicio de Los Ángeles, varias mujeres describieron en la corte como Weinstein las atacó sexualmente, entre ellas está la ahora primera dama de California, Jennifer Siebel.

Mientras, Weinstein asegura ser inocente de todos los cargos y su equipo de abogados trabaja en apelaciones para los casos de Nueva York y California.

Más de 80 mujeres lo han acusado de violación y conductas impropias desde finales de la década de 1970.

La condena a Weinstein fue todo un hito en el movimiento #MeToo, que denunció entre otras cosas los casos de abuso y acoso sexual en la industria del cine y la televisión.

Paris Hilton confiesa que fue acosada por Harvey Weinstein

Paris Hilton reveló en una entrevista que tuvo un incidente incómodo con Harvey Weinstein en el Festival de Cine de Cannes del año 2000, cuando solo tenía 19 años.

Hilton se encontraba en el festival para asistir a la gala anual amfar para la investigación del SIDA, que Weinstein estaba organizando ese año. La modelo dijo que conoció a Weinstein el día antes de la gala.

“Estaba almorzando con mi novio y él se acercó a la mesa y dijo: ‘Oh, ¿quieres ser actriz?’ Y dije, ‘Sí, realmente quiero estar en una película’”, dijo Hilton. “Yo era una adolescente, así que me impresionó. Yo estaba como, ‘¡Dios mío, Harvey Weinstein es genial!’ y él dijo: ‘Bueno, deberíamos tener una reunión. Puedes subir a mi habitación y leer guiones’… y yo simplemente no quería ir, así que nunca fui”.

Hilton continuó diciendo que Weinstein se volvió hostil hacia ella en la gala al seguirla hasta el baño de mujeres gritando: “¿Quieres ser una estrella?”.

“Fui al baño y luego él me siguió. Trató de abrir la puerta, estaba golpeando la puerta, golpeándola”, dijo Hilton al medio. “Y no la abría. Y vino la seguridad y literalmente se lo llevó y él estaba como gritando: ‘Esta es mi fiesta’, volviéndose loco”.

