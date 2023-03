La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin

La Corte Penal Internacional (CPI) dio a conocer este viernes que emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por crímenes de guerra debido a su presunta participación en la deportación de niños de Ucrania.

El tribunal dijo en un comunicado que Putin “es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de niños y del traslado ilegal de niños de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.

Además, indicó que los crímenes se cometieron en Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala contra el país de Europa del este.

También emitió una orden de arresto para Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, por acusaciones similares.

La CPI dijo que su sala de instrucción encontró que había “motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población, y transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de los niños ucranianos”.

En el transcurso del último año, la fiscalía, así como la oficina del fiscal ucraniano, ha estado recopilando evidencia de una multitud de fuentes nacionales e individuales. Pamela Falk, de CBS News, informó a principios de esta semana que el fiscal de la CPI, Karim Khan, se estaba preparando para solicitar órdenes de arresto para las personas involucradas en el presunto secuestro de niños ucranianos y el ataque a la infraestructura civil.

A principios de este mes, Khan visitó Ucrania por cuarta vez. “Me voy de Ucrania con la sensación de que el impulso hacia la justicia se está acelerando”, dijo en un comunicado.

Una acusación contra Putin convertiría al presidente de Rusia en un fugitivo internacional, informó David Martin de CBS News.

Tras darse a conocer la orden de arresto contra Putin, una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dice que “no tiene ningún significado”.

“Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ningún significado para nuestro país, incluso desde el punto de vista legal”, dijo la portavoz Maria Zakharova en su canal de Telegram.

“Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo. Rusia no coopera con este organismo, y las posibles órdenes de arresto provenientes de la Corte Internacional serán legalmente nulas y sin valor para nosotros”, agregó.

También te puede interesar:

– Guerra en Ucrania: qué son los misiles hipersónicos que Rusia ha utilizado en el conflicto y cómo pueden cambiar las guerras del futuro.

– Vladimir Putin afirma que la OTAN participa en la invasión de Ucrania al suministrar armas.