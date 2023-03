Lele Pons y Guaynaa revelan si tendrán hijos pronto

La influencer y cantante Lele Pons y el cantante Guaynaa regresaron a Estados Unidos luego de pasar unos días en Dubái de luna de miel. Los artistas asistieron a una entrevista en ‘Despierta América’ y revelaron los planes que tienen para el futuro, incluyendo para cuándo y cuántos hijos desean tener.

La pareja fue recibida en el programa con aplausos y hasta un pastel de bodas que cortaron y comieron mientras los entrevistaban. La primera pregunta que les hicieron fue si desean tener retoños y la primera en responder fue Lele, comentando que no están planificados pronto.

“Después, queremos viajar mucho. Nos queremos conocernos más y después tener hijos”, dijo Lele. Además, con cara de que no desea que que sea pronto, le preguntó inmediatamente a su esposo: “¿Cómo en cuántos años?”.

Guaynaa por su parte respondió que el tema de los hijos lo han conversado y que a él le gustaría tener varios. Ella detalló que el artista siempre le habla de una bebé.

“Yo puedo tener tres o cuatro felizmente, claro. Mi equipo de ‘beis’. Yo lo que quiero realmente es tener los hijos en una época en la que yo me pueda sentarme a dedicarles el tiempo, en esos primeros años que son tan importantes”, puntualizó el cantante puertorriqueño.

Asimismo, comentaron parte de lo que fue su luna de miel por los Emiratos Árabes Unidos. Sobre la foto que subieron a sus redes caminando debajo del agua, explicaron que era la “piscina más profunda del mundo”. También comentaron que Paris Hilton, la gran amiga de Lele Pons, los ayudó con algunos detalles del viaje.

Los recién casados revelaron algunos detalles de la boda a la que asistieron muchas estrellas. Uno de los artistas que se robó las miradas y corazones ese día fue Chayanne, quien es tío de Lele porque es el esposo de la hermana de su madre.

En la entrevista con ‘Despierta América’, revelaron que bailar ‘Tiempo de Vals’ era la planificación de Guaynaa para bailar con su mamá, pero al escuchar la canción Lele inmediatamente miró a su tío en señal de que tenían que bailar.

La venezolana también comentó que su tío Chayanne, incluso está nostálgico porque su pequeña se casó y le dice: “Lele te casaste, mi Lele se casó”. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

