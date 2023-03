Ricardo La Volpe saldría del retiro para reencontrase con los banquillos, pero el fútbol mexicano no sería una opción

Ricardo La Volpe es uno de los entrenadores más respetados dentro del fútbol mexicano. El Bigotón dirigió a varios equipos de la Liga MX e incluso a la Selección Mexicana. Luego de cuatro años fuera de los banquillos, el estratega argentino considera que es momento de regresar a ellos, pero el fútbol mexicano no estaría entre sus opciones.

La Volpe tiene en su palmarés una gran cantidad de equipos dirigidos en territorio mexicano: las Águilas del América, Chivas de Guadalajara, Chiapas FC, Atlante, Atlas, Rayados de Monterrey, Toluca entre otros equipos aztecas. Pero el objetivo del Bigotón estaría en el fútbol de Argentina.

“Quiero tener revancha en el fútbol argentino“, fue la frase que manifestó La Volpe en ESPN. El estratega sudamericano dirigió en Argentina a tres clubes: Boca Juniors, Vélez Sarsfield y Banfield, pero solo en Vélez se mantuvo por más de 20 partidos.

El último antecedente de Ricardo La Volpe fue en México

Ricardo La Volpe tiene más de tres años sin dirigir a un club profesional. El último club que dirigió el Bigotón fue el Toluca. Con el conjunto mexicano Ricardo consiguió 12 victorias, 7 empates y 10 derrotas. El argentino se marchó en marzo de 2019 y desde entonces no ha vuelto a los banquillos. Ricardo La Volpe out as Toluca head coach. Surprised club waited so long with results so bad. Assumed they’d give him another transfer window. #ligamxeng https://t.co/ulcH3fw1i5— Tom Marshall (@mexicoworldcup) November 11, 2019

