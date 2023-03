A qué hombres del Zodiaco se les puede dominar fácilmente en el amor

De acuerdo con la astrología, algunos hombres del Zodiaco se sienten cómodos recibiendo órdenes y no les importa en lo más mínimo ser dominados en el amor. Se colocan en esa posición porque así lo desean, probablemente, porque están enamorados.

Ser dominados en el amor puede ser un rasgo positivo cuando estos hombres abandonan malos hábitos con tal de agradar a su pareja, sin embargo, puede ser algo negativo si su relación se vuelve tóxica, es decir, cuando limitan sus libertades.

A continuación, te decimos a qué signos del zodiaco pertenecen los hombres que son dominados fácilmente en una relación, según el sitio Times of India.

Sorprende que un signo práctico y obstinado se encuentre entre los que pueden ser fácilmente dominados en el amor. Cuando están felices con una pareja, acceden a cualquier cosa que pida sin importar las consecuencias.

Los hombres Tauro defienden con fiereza su relación ante todos a su alrededor, y en la intimidad, dejan que ella sea la que mande. Si se sienten seguros de su amor no les incomoda recibir órdenes.

Los hombres Géminis, gracias a su personalidad dual, son flexibles. Están abiertos a que su pareja sea quien decida casi todo y se ponen ansiosos cuando ellos son los que deben elegir una opción.

Motivados por su indecisión, se sienten cómodos en un rol pasivo, además, no les gusta discutir en lo más mínimo.

Los hombres de este signo zodiacal se entregan en cuerpo y alma a su pareja. Al igual que Géminis, se siente cómodos con parejas dominantes pues crean la sensación de seguridad y protección.

Para un hombre Libra las relaciones son parte fundamental de su vida. Cuando tiene pareja es diplomático y concede la razón en todo para evitar peleas y discusiones. En ocasiones pueden pecar de sumisos, después de todo, el amor los ciega. Si reciben cariño, no tienen problema en ser dominados, pero si no se sienten valorados no se tocan el corazón para huir.

