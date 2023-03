Selena Gomez sorprende a sus fans al mostrarse vestida de novia

Los fans de Selena Gomez siempre están al pendiente de todo lo que ella publica en Instagram, y expresaron su sorpresa al ver que la actriz compartió unas fotografías en las que aparece muy feliz sentada en el piso y usando un vestido de novia. Ella escribió junto a las imágenes -que llevan ya más de 10 millones de likes– el mensaje: “No tengo un pie de foto. Sólo un día normal en el trabajo”.

Tan sólo unas horas antes la cuenta oficial de la serie “Only murders in the building” -producida y protagonizada por Gomez- publicó una imagen de la actriz tomada del brazo de Steve Martin, con quien comparte créditos en el programa. Con ello se confirmó que su personaje de “Mabel Mora” se casa en la tercera temporada, aunque los fans tendrán que esperar hasta el estreno de los nuevos capítulos para conocer detalles al respecto. View this post on Instagram A post shared by Only Murders in the Building (@onlymurdershulu)

Recientemente Selena se convirtió en la primera mujer en superar los 400 millones de seguidores en Instagram, y lo celebró con fotos en las que aparece junto con sus fans. La cantante -que ya trabaja en su nuevo álbum- escribió: “Quisiera poder abrazar a los 400 millones de ustedes”. View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

