Lo que está en juego en el plan de gastos del presidente Biden

El presidente Joe Biden presentó un ambicioso plan presupuestal por $6,900 millones que conserva muchos programas de la red de seguridad lanzados durante la pandemia de covid-19, aumenta el gasto en defensa, incluido el apoyo continuo a Ucrania, y la ampliación de programas como Medicaid y la educación preescolar.

La propuesta de gasto plantea que en su mayoría será ampliamente financiado con aumentos a los impuestos a las corporaciones y a los ricos.

Sin embargo podría enfrentarse a una batalla partidista y estancarse durante este año.

Durante la videoconferencia “Cuestiones en juego en las guerras presupuestarias que se avecinan”, organizado por Ethnic Media Services, varios expertos desglosaron la propuesta de Biden, y hablaron de la posible batalla partidista sobre el gasto y el destino del programa de seguridad social.

Chad Stone, jefe de economistas del Center for Budget and Policy, dijo que el presidente presentó una propuesta presupuestal visionaria que reconoce que para cumplir con las necesidades del siglo 21 del país, se necesitan más ingresos y las valientes iniciativas que tenemos ahora.

“Mientras que en general el Senado demócrata apoyaría esta visión, no significaría una aprobación automática”.

Por otra parte, mencionó que la Cámara de Representantes Republicana tiene una visión completamente diferente centrada en recortar tanto los impuestos como el gasto, por lo que el presupuesto podría estancarse este año.

Afirmó que el presupuesto del presidente visualiza el camino que conduce a oportunidades más amplias, mayores beneficios económicos y seguridad sanitaria, niveles más bajos de penuria y una nación donde todos puedan prosperar.

Inversiones en momentos críticos

Elizabeth Lower-Basch, subdirectora de política del Center for Law and Social Poverty (CLASP), dijo que el presupuesto del presidente Biden para el año fiscal 24 propone realizar importantes inversiones en niños, familias, personas mayores y trabajadores, en particular aquellos con ingresos bajos o moderados.

“Las inversiones establecidas en el presupuesto llegan en un momento crítico: la mayoría de los programas de asistencia de la era de la pandemia se están reduciendo, mientras que los costos de alimentos, cuidado infantil y atención médica continúan aumentando, dejando a las familias en un estado vulnerable”.

Afirmó que el presupuesto del presidente tiene como objetivo recuperar el crédito fiscal por hijo ampliado, una política que se implementó en 2021 como parte del Plan de Rescate Estadounidense y que ya expiró.

“De julio a diciembre de 2021, los padres que presentaron una declaración de impuestos recibieron cheques mensuales: $300 por cada niño menor de 6 años; y $250 por cada niño de 6 a 17 años”.

Como consecuencia, sostuvo que se vieron resultados transformadores e indiscutibles.

“La pobreza infantil se redujo casi a la mitad en 2021 en comparación con el año anterior y se colocó en su nivel más bajo de la historia”.Expuso que el presupuesto también haría inversiones clave en seguros de salud y programas de nutrición, ya que el presidente tiene como objetivo cerrar las brechas de cobertura de Medicaid en los estados que no la han ampliado bajo la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio; y al mismo tiempo exigir a los estados que ofrezcan 12 meses de atención médica posparto a las nuevas madres a través de Medicaid.

“El presupuesto también invierte $150 mil millones en Medicaid para personas mayores y personas con discapacidades para recibir atención en el hogar o en entornos comunitarios”.

Destacó que el presupuesto también da una alta prioridad a la nutrición y los programas federales de seguridad alimentaria, lo que incluyen comidas escolares, WIC y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que atiende a alrededor de 41 millones de personas cada mes con asistencia crítica para comprar comestibles.

Propone además 12 semanas de permiso familiar y médico pagado para todos los trabajadores para que puedan tomar tiempo para atender a un recién nacido, un niño o miembro de la familia enfermo, o atender su propia enfermedad.

También el plan de Biden, señaló Lower-Basch, quiere aumentar significativamente la inversión en los programas de educación temprana, y está proponiendo $600 mil millones por más de 10 años.

Y agregó que la solicitud de presupuesto del presidente es la mayor inversión en cuidado infantil y educación temprana que hemos visto en cualquier propuesta de presupuesto presidencial.

“Significaría que 16 millones de niños adicionales serían atendidos con cuidado infantil y 4 millones de niños de 4 años se beneficiarían de la propuesta de ampliar el prejardín de niños”.

En riesgo el seguro social

Andrew Eschtruth, subdirector de relaciones externas del Center for Retirement Research at Boston College, dijo que la seguridad social es la columna vertebral de la jubilación y el sistema de ingresos por discapacidad de Estados Unidos.“

Actualmente proporciona beneficios protegidos contra la inflación a más de 65 millones de personas, incluidos trabajadores jubilados, discapacitados, y sus cónyuges e hijos.

Pero hoy en día, expuso que el programa de seguro social tiene un déficit de financiamiento a largo plazo, lo que motivó discusiones entre los legisladores acerca de las formas de reducir o eliminar el déficit.

Hizo ver que según la ley actual, sin cambios de política, los actuarios del Seguro Social estiman que el programa podría continuar pagando los beneficios completos hasta 2035.

“En ese momento, si no hay cambios se estima que los fondos fiduciarios combinados para los programas de vejez e invalidez se agotarían”.

Sin embargo, mencionó que el sistema aún podría cubrir aproximadamente el 80% de los beneficios programados en función de los impuestos sobre la nómina entrantes en ese momento.