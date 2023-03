Pelea mortal entre medios hermanos; uno de ellos fue apuñalado de muerte durante el altercado 

HOUSTON – Un altercado verbal entre medios hermanos escaló a los golpes y eventualmente terminó con uno de ellos apuñalado, las heridas fueron mortales, según informaron las autoridades este jueves por la tarde.

Según el Departamento de la Policía de Friendswood un hombre de 22 años fue acusado de apuñalar de muerte a su medio hermano en in interior de un residencia ubicada al suroeste del área metropolitana de Houston.

Según oficiales, Austin Whittenburg, apuñaló a su medio hermano Nicholas Myers, de 27 años, el incidente ocurrió este miércoles.

La víctima alcanzó a ser llevada al Hospital HCA de Clear Lake, pero falleció a eso de la 1:30 p.m.

No se reveló el motivo de la discusión que causó el conflicto mortal entre lo medio hermanos.

Whittenburg fue detenido y puesto tras las rejas en la cárcel del Condado Harris. Este enfrenta cargos de homicidio en su contra. #BREAKING 22-year-old charged with first-degree murder after fight with half-brother escalated to stabbing, police sayhttps://t.co/8oEWdybBtb— ABC13 Houston (@abc13houston) March 23, 2023

El sospechoso tendrá su primera audiencia en una corte criminal este viernes a las 9 a.m.