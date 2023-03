Turista estadounidense ha estado desaparecido por 7 semanas en una antigua ciudad maya

Un viaje a una antigua ciudad maya ubicada en Guatemala ha resultado en una tragedia para una familia estadounidense, luego de que uno de sus miembros desapareciera sin dejar rastro.

El pasado 3 de febrero, el turista estadounidense Raymond Vincent Ashcroft se encontraba de visita en la antigua ciudad maya de Tikal cuando de repente desapareció sin dejar ningún tipo de rastro.

“Este 3 de febrero iniciaron los operativos de búsqueda y rescate de Raymond Vincent Ashcraft, turista estadounidense de 66 años, cuya desaparición fue reportada a las 14:00 horas”, informó en su momento el Ministerio de Cultura y Deporte de Guatemala.

Ashcroft fue dado por desaparecido a las autoridades a las 2 p.m. y un grupo de búsqueda compuesto por policías, agentes de la autoridad civil de turismo y soldados fueron enviados a buscar al turista de 66 años, dijeron las autoridades.

Su esposa, Van Phung, declaró al diario local Prensa Libre que su marido estaba de vacaciones con un grupo de observación de aves cuando decidió regresar a la habitación del hotel. Ella se quedó para hacer fotos de un caimán y de aves antes de volver a buscar a su marido.

Luego de hacerle las fotografías al cocodrilo, cuenta Phung, se dirigió al vestíbulo del hotel para encontrarse con su esposo, con la sorpresa de que no lo encontró en ninguna parte. “Cuando llegué al vestíbulo no lo vi esperándome, así que fui a comprobar los baños en la parte trasera del restaurante. Al no encontrar a mi marido fui a nuestra habitación No.31 para comprobar si estaba allí, pero no estaba“, dijo Phung al medio guatemalteco.

Van Phung cuenta que a las 12 horas con 30 minutos del 3 de febrero aviso a los dos guías de su grupo sobre la desaparición de su esposo. Ante eso comenzó una búsqueda de parte de los guardias, dos miembros del grupo de observación de aves y un guardia del hotel.

A las 17 horas, cuenta Phung, se pusieron en contacto con la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, quienes se contactaron con el Ministerio Público.

Problemas de salud

La esposa del hombre desaparecido señaló que su Raymond, además de sufrir problemas de memoria, padece de manía, una enfermedad que no le permite estar quieto por bastante tiempo, a no ser que su esposa lo ponga a jugar un juego de cartas que tiene en el teléfono celular. También comenta que una condición de su rodilla izquierda le impide caminar largas distancias.

Ante estas circunstancias, Van Phung dijo que le resulta extraño que su esposo haya desaparecido de manera inmediata, y comienza a creer que pudo tratarse de alguien que lo haya llevado a la fuerza o le hizo creer que lo regresaría al hotel donde se hospedaba.

Las autoridades guatemaltecas continúan la búsqueda del ciudadano estadounidense y recientemente el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Petén, a solicitud del ministerio Público resolvió que se continuara con la búsqueda de forma indefinida.

