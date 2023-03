Demi Rose presume sus atributos posando en lencería de encaje y con un corset metálico

Demi Rose ha vuelto a impactar en Instagram con sus recientes publicaciones. En una de éstas posó muy sexy en su casa de Ibiza, recostándose sobre un sillón que combinaba perfectamente con el estampado de leopardo en su bata; ella también dejó ver su sostén de encaje que remarcó sus atributos.

La bella modelo británica también compartió un video en el que aparece recibiendo un tratamiento para tonificar sus glúteos, e informó que aunque siente frío, los resultados son muy buenos: “Amigos, estoy aquí recibiendo un tratamiento aqua tight“. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Finalmente, Demi publicó imágenes en las que aparece usando un corset metálico y acompañada de amigas, celebrando el Día de la Tierra: “Tuve el día más celestial. Estoy tan agradecida por ser la persona en la que me he convertido, por todo el amor y apoyo en mi vida”. 👼🏽✨ View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

