Katy Perry revela cómo hace el parpadeo que sorprendió a sus fans hace unos meses

En octubre de 2022 Katy Perry causó sorpresa y hasta desconcierto entre sus fans al mantener un ojo cerrado y el otro parpadeando constantemente durante uno de sus conciertos en Las Vegas. El video se hizo viral y muchos se preguntaron si la cantante tenía un tic nervioso, pero ella tan sólo respondió con mensajes en broma.

Ahora Perry ha aclarado todo, y en un video publicado por la revista Vogue informó a sus fans cómo surgió ese movimiento que muchos calificaron como “de muñeca”: “(En mis conciertos) hago esa pose. Puedo cerrar un párpado y al mismo tiempo hacer otras cosas. Me he sentado en una silla de maquillaje y peinados durante 15 años, y si me aplican sombra en este ojo y alguien me está haciendo un peinado francés, quiero hacerles indicaciones en ese momento”. Ella dio un ejemplo del movimiento de sus ojos, para después hacer un guiño.

Mientras tanto, Katy ha regresado como juez a la nueva temporada del programa de televisión “American Idol”, que se encuentra en su fase de audiciones; en ese show ella comparte créditos con Lionel Richie, Luke Bryan y el conductor Ryan Seacrest.

Sigue leyendo: