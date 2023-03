La afición se burló con memes del empate de México frente a Jamaica en la Concacaf Nations League

El nuevo proceso de la Selección de México con Diego Cocca en la dirección técnica se estrenó en este 2023 con saldo de una victoria y un empate en los dos choque que disputó de la Concacaf Nations League.

En el último encuentro frente a Jamaica, El Tri no se mostró dominante y regaló dos puntos importantes que si bien no se pierde la clasificación en la ‘Final Four’.

Por su parte, la afición mexicana no perdona a los suyos y en tono exigente se quejó del “pésimo” nivel mostrado, en especial en el partido contra Jamaica que representó el regreso de la Selección al Estadio Azteca. Con memes y videos estilo gif., la afición emitió veredicto por lo visto el domingo 26 de marzo.

El entrenador Diego Cocca, al que se le tienen altas expectativas luego del fracaso de Gerardo ‘Tata’ Martino al frente de la Selección de México, fue blanco de críticas y burlas.

¿Cuál es el próximo rival de México?

Con el empate ante Jamaica, crece la expectativa por conocer quién será el próximo rival de El Tri en la Concacaf Nations League, sin embargo, el reto más inmediato del proceso de Cocca será el 19 de abril cuando viaje a Phoenix para enfrentar a Estados Unidos.

Al respecto de la Nations League, aún queda mucho por definir. El formato del Final Four se define de la siguiente manera: El mejor clasificado de los cuatro grupos se mide al último clasificado (1 vs. 4) y el segundo con el tercero (2 vs.3). La última fecha de los grupos B, C y D se define este lunes.

México, ya clasificado, cerró con 8 unidades tras la victoria ante Surinam y el empate ante Jamaica, siendo primera del Grupo A.