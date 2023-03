Los 5 bancos con más sanciones por lavado de dinero

El crimen organizado utiliza la banca para el lavado de dinero, a pesar de los esfuerzos de estas instituciones para detener el flujo de dinero obtenido por actividades ilícitas.

Algunos bancos son señalados por esfuerzos casi infructuosos al detener el lavado de dinero, por lo que son sancionados con cantidades millonarias, pero sin que eso los obligue a realizar ajustes.

Los bancos que lideraron las sanciones son: 1) el francés BNP Paribas; 2) el suizo UBS; los estadounidenses 3) Goldman Sachs y 4) JPMorgan Chase, así como los ingleses 5) HSBC y 6) Standard Chartered.

El año pasado, por ejemplo, las multas globales por no prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros aumentaron más del 50 por ciento.

Los bancos y otras instituciones financieras enfrentaron multas por casi $5,000 millones de dólares por infracciones en la lucha contra el lavado de dinero, violar sanciones y fallas en sus sistemas para conocer al cliente.

Así lo revela la firma Fenergo, que sigue las sanciones a los bancos, los cuales reciben multas varios años después de las infracciones.

“Hay mucha evidencia, particularmente en el Reino Unido y los Estados Unidos, en términos de reincidencia”, dijo Huw McCartney, profesor de la Universidad de Birmingham, al Financial Times.

Cartney también es coautor de un estudio de 2019 sobre el impacto de las multas y su efecto contra el lavado de dinero.

Dennis Kelleher, director ejecutivo del grupo de defensa de la reforma financiera con sede en Washington, Better Markets, se expresó escéptica sobre el impacto de las multas.

“No importa cuán grandes sean las multas, no castigan y no disuaden“, expuso.

Agregó los pagos de multas son algo mínimo, en comparación con los ingresos y las ganancias de los bancos.

Sigue leyendo:

· Qué está ocurriendo con la banca mundial y cuán preocupante es la situación

· Credit Suisse: cómo la estrepitosa caída del gigante de la banca ha dañado la reputación de Suiza