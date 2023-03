¿Ya no más CPAP? Qué debes saber sobre el tratamiento para la apnea del sueño Inspire

Los anuncios del dispositivo implantado quirúrgicamente sugieren una solución fácil para este trastorno común del sueño. Esta es la verdad sobre las ventajas, los riesgos y las limitaciones.

By Kevin Loria

Para las personas que roncan, el diagnóstico de apnea del sueño puede suponer un gran alivio. Esta afección, que hace que las personas dejen de respirar repetidamente mientras duermen, está relacionada con un mayor riesgo de derrame cerebral, insuficiencia cardíaca y demencia con el paso del tiempo, y puede dejar a las personas agotadas durante el día. Afortunadamente, el tratamiento de referencia es muy eficaz y, por lo general el seguro lo cubre, al menos en parte.

Pero ese tratamiento no es una simple píldora. Cuando las personas con apnea del sueño echan una cabezadita, el tejido blando de la parte posterior de la garganta se colapsa al relajarse los músculos, bloqueando las vías respiratorias superiores. La mejor solución es una máquina de presión positiva continua sobre las vías respiratorias (CPAP). Su uso implica dormir junto a un aparato que hace ruido mientras llevas una mascarilla que bombea aire hacia las vías respiratorias, manteniéndolas abiertas. “El uso de la CPAP está muy estigmatizado”, afirma el doctor Rafael Sepúlveda, especialista en medicina del sueño y la obesidad de Sonoma, California.

Existe una amplia gama de tratamientos alternativos para la apnea obstructiva del sueño (OSA) en función de la gravedad de la afección. Pero en los últimos años, un tratamiento muy comercializado conocido como Inspire, que salió al mercado en 2014, y se ha hecho cada vez más popular. Los ingresos anuales de la empresa se han disparado de unos 29 millones de dólares en 2017 a 408 millones en 2022.

Esto es lo que dicen los expertos en medicina del sueño sobre el implante Inspire y otros dispositivos similares que podrían salir pronto al mercado: cómo se comparan con la CPAP, para quién funciona bien y quién no debería usar uno.

¿Qué es Inspire?

Inspire es un dispositivo implantable de estimulación de las vías respiratorias superiores que estabiliza la garganta durante el sueño para evitar la obstrucción de las vías respiratorias. Actualmente es el único implante aprobado por la FDA para la OSA. (Actualmente se está probando clínicamente otro dispositivo).

El atractivo de un dispositivo así es fácil de ver: presionar un botón de un control remoto antes de dormirse parece mucho menos pesado que encender una máquina y dormir con una mascarilla. Y los médicos afirman que, en los pacientes que cumplen los criterios de elegibilidad, estos dispositivos mejoran significativamente los síntomas de la apnea del sueño.

Pero poder usar el Inspire implica una intervención quirúrgica, con un dispositivo que probablemente estará implantado en el cuerpo de alguien durante el resto de su vida. Y los expertos en medicina del sueño afirman que solo deben utilizarlo personas que no puedan usar una CPAP y que cumplan exactamente los criterios de elegibilidad. El tratamiento con CPAP es mucho menos invasivo y, si Inspire no es el adecuado, probablemente ni siquiera sirva de ayuda.

La publicidad de estos dispositivos: “Sin máscara. Sin manguera. Simplemente duerme”, puede hacer pensar que la OSA puede resolverse con solo presionar un botón de un control remoto. Pero no es tan sencillo, dice Dennis Abbott, de 53 años, residente en Austin,Texas, que utiliza Inspire desde hace 2 años.

Abbott utilizó anteriormente CPAP durante aproximadamente un año y medio, y le funcionó bien para controlar su apnea del sueño. Pero en su caso, la CPAP también provocó una complicación llamada aerofagia: una afección en la que las personas tragan aire en el tracto gastrointestinal, lo que puede causar molestias importantes. Su otorrinolaringólogo le recomendó que se sometiera al implante Inspire, y resultó que él cumplía los requisitos específicos que hacen que alguien sea apto para usar el dispositivo. (Más información a continuación).

Ahora, dice, se ha adaptado bien al implante e incluso puede ir de excursión con ese, algo que no es posible con un sistema CPAP completo. “Es increíblemente más cómodo”, afirma.

Pero un dispositivo como Inspire no funciona para todos, y la mayoría de las personas pueden encontrar alivio con una opción menos invasiva y no quirúrgica. Expertos en sueño como Sepúlveda afirman que si se puede tratar la OSA sin cirugía invasiva, esa es la opción preferible.

En general, la mayoría de los seguros privados solo cubrirán Inspire si un paciente con apnea del sueño al menos moderada ha intentado usar la CPAP, pero no ha tenido éxito. Cumplir los criterios para ser candidato al implante también es un factor importante.

Tratamiento de la apnea del sueño

En los casos más leves de OSA, algunas personas pueden encontrar alivio con aparatos bucales, como un protector bucal que ayuda a posicionar la mandíbula, y con cambios en el estilo de vida, como perder peso y evitar dormir boca arriba.

Sin embargo, para la mayoría de las personas con OSA de moderada a grave, definida como la presencia de 15 o más colapsos totales o parciales de las vías respiratorias, [conocidos como episodios de apnea e hipopnea (AHI)] por hora, el tratamiento estándar es la CPAP. “Es muy eficaz, tiene un buen perfil de riesgo y no es invasiva”, afirma el doctor Luu Pham, profesor adjunto de medicina en Johns Hopkins Medicine, en Baltimore, especializado en medicina pulmonar, de cuidados críticos y del sueño. “Lo principal es [acostumbrarse a] dormir con algo en la cara”.

Eso puede ser un desafío. Según un estudio de 2020, 3 meses después de iniciar el tratamiento, casi el 30 % de las personas no utiliza sistemáticamente su CPAP. Ese estudio también encontró altos niveles de variación en función de la edad y el sexo. Por ejemplo, las mujeres jóvenes eran mucho menos propensas a utilizar sus dispositivos con regularidad que los hombres mayores.

Aun así, la imagen de la máquina voluminosa y difícil de usar con una mascarilla completa es anticuada, dice Sepúlveda. Esto se debe a la imagen que ofrecen los medios de comunicación y a la idea de que las mascarillas y los dispositivos CPAP son invasivos y ruidosos.

De hecho, existen más de 100 subtipos de mascarillas, así como ajustes adaptables en los dispositivos CPAP para ayudar a los usuarios a conseguir una terapia cómoda y eficaz. También existen máquinas similares, como una máquina de presión positiva de 2 niveles en las vías respiratorias (denominada BPAP o BiPAP), que los médicos pueden utilizar en pacientes con mala tolerancia o problemas respiratorios más complejos durante el sueño. Una vez que se han encontrado los ajustes de configuración y la mascarilla adecuada para cada paciente, la mayoría la tolera bastante bien, afirma Sepulveda. (Para obtener más información sobre cómo encontrar una configuración de una CPAP que funcione para ti, consulta nuestra cobertura anterior).

Si la CPAP sigue sin funcionar, también hay opciones quirúrgicas. Las que remodelan las vías respiratorias son más eficaces cuando existe una causa anatómica de la OSA, aunque, debido a los riesgos inherentes a la cirugía, solo deben considerarse después de probar la CPAP, según la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño. Si eres la persona adecuada, también puedes plantearte un implante como Inspire.

Cómo funciona Inspire

Inspire consta de 3 componentes: un dispositivo similar a un marcapasos alimentado por pilas que se implanta en la parte superior del tórax, un sensor respiratorio y un manguito que se coloca en el nervio hipogloso, que controla la lengua. Estos componentes trabajan conjuntamente para mover la lengua hacia delante durante el sueño y mantener abiertas las vías respiratorias. El componente del dispositivo similar a un marcapasos se implanta bajo la piel y puede ser visible, dependiendo del paciente; si es así, tiene el aspecto de un ligero bulto en el pecho.

Si los médicos determinan que un paciente es apto, su cirujano instalará el sistema. La intervención dura unas 2 horas y se realiza bajo anestesia general. Después de la intervención, el período de recuperación puede ser más intenso de lo que muchos esperan. “La cirugía fue intensa, la recuperación bastante dolorosa”, dice Abbott.

Los médicos esperan un mes tras la instalación antes de encender el dispositivo por primera vez, para dar tiempo al cuerpo a curarse.

¿Quién es un buen candidato para usar Inspire?

Hay requisitos muy específicos para que alguien sea un buen candidato para usar Inspire, dice Sepulveda.

En primer lugar, los médicos deben estar seguros de que el principal problema de estos pacientes es la OSA y no la apnea central del sueño u otra afección, afirma Pham. Es necesario descartar otros problemas del sueño que podrían causar intolerancia a la CPAP, como el insomnio o el trastorno del ritmo circadiano. Por lo general, Inspire se indica para adultos mayores de 18 años con apnea del sueño de moderada a grave, y un índice de masa corporal (BMI) de 32 o menor. Sepulveda dice que también tiende a inclinarse por un tratamiento más conservador para cualquiera persona mayor de 80 años.

También es necesario que la persona demuestre una mala tolerancia o falta de constancia a la CPAP o a dispositivos similares; la mayoría necesita haber probado otra terapia como la CPAP durante al menos 3 meses para ser considerado candidato, dice Sepulveda.

Por último, un posible usuario de Inspire tendrá que someterse a una prueba denominada endoscopia del sueño inducida por fármacos, en la que se le pone en un estado similar al sueño para que un cirujano pueda evaluar el aspecto de su garganta cuando colapsa. Ciertos tipos de colapsos impiden que alguien pueda optar a uno de estos implantes.

En el caso de Abbott, dice que después de usar un CPAP durante un año y medio y probar una variedad de diferentes ajustes, presiones y mascarillas, fue evaluado por un cirujano de oído, nariz y garganta antes de calificar para el implante.

Advertencias y precauciones

La razón de todos estos factores es sencilla: “En los pacientes que cumplen los requisitos de elegibilidad para Inspire, el dispositivo mejora significativamente los síntomas de la apnea del sueño”, afirma Sepulveda. Para un buen candidato que cumpla todos los criterios, los médicos pueden conseguir una reducción de la apnea del sueño comparable a la de la CPAP, afirma. Pero Inspire no es una solución adecuada para todas las personas con apnea del sueño.

Aunque los pacientes suelen someterse a una prueba diagnóstica bastante exhaustiva, la probabilidad de que uno de estos implantes funcione no es del cien por ciento, afirma Pham. En un estudio financiado por Inspire, dos tercios de los participantes que recibieron el implante vieron reducidos los episodios de apnea del sueño en al menos un 50 % a los 12 meses, y la puntuación típica de la apnea del sueño pasó de moderada a leve. Pero un tercio de los participantes no percibió ese nivel de mejora.

Si no funciona, es necesario volver a otros métodos de tratamiento. Y cuando lo hacen, los médicos suelen dejar colocado el dispositivo Inspire para evitar dañar el nervio al retirarlo. Por estas razones, los médicos recomiendan asegurarse de que los pacientes realmente no toleran la CPAP antes de intentar cualquier solución quirúrgica.

También es necesario señalar que Inspire ha pedido a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que haga menos estrictos los requisitos de calificación. La empresa ha presentado una solicitud a la FDA pidiéndole que aumente el límite del BMI a 40 y la puntuación máxima del AHI a 100. Inspire también comunicó a CR que le gustaría eliminar el requisito de la endoscopia del sueño inducida por fármacos para determinados pacientes y ofrecer métodos de pruebas de diagnóstico alternativas.

El procedimiento en sí suele ser bien tolerado, afirma Pham. Pero toda cirugía conlleva el riesgo de una posible infección. Un estudio de 2020 que analizó los eventos adversos asociados con Inspire entre enero de 2014 y mayo de 2020 identificó 196 eventos adversos, incluidas 50 infecciones, y 83 eventos que requirieron nuevas operaciones, generalmente para retirar el dispositivo o reposicionarlo.

Vivir con Inspire

Normalmente se tarda un mes en activar el dispositivo tras la implantación, y un par de meses para que el médico encuentre los ajustes óptimos. Los ajustes se basan en los comentarios de los pacientes y en los datos del dispositivo, según Sepulveda. En el caso de Abbott, dice que le llevó unos 9 meses para ajustar diferentes parámetros.

Cada noche enciendes el dispositivo antes de irte a dormir con un pequeño control remoto. Sentirás un pulso y, a continuación, un retraso programable de 30 minutos que te dará tiempo a dormirte antes de que se active la estimulación. La estimulación en sí se siente como un hormigueo o una ligera contracción en la lengua, según el Sistema de Salud de la Universidad de Kansas. Si en ese momento sigues despierto, puedes reiniciar el ciclo. Si luchas contra el insomnio y pasas por esto repetidamente, puede causarte una gran frustración, afirma Abbott.

Y aunque está muy contento con la comodidad del dispositivo, dice que no es necesariamente algo que vería como una opción de vanidad para alguien que simplemente no le gusta el aspecto y la sensación de la máquina CPAP. “Tienes una batería en el pecho”, dice. Al igual que ocurre con la CPAP, la sequedad de la boca es un efecto secundario común para los usuarios, especialmente para aquellos que tienden a respirar por la boca.

También es importante saber que una vez que la batería del dispositivo se agota, es necesario sustituirla mediante un procedimiento quirúrgico ambulatorio. Inspire afirma que la batería está diseñada para durar entre 9 y 11 años; el tiempo exacto puede variar en función del uso. Mientras tanto, Abbott afirma que la seguridad aeroportuaria no ha sido un problema, al menos al pasar por el típico detector de metales. Y puede hacerse una resonancia magnética si se necesita.

Hoy dice que se ha adaptado completamente y que disfruta de la comodidad del dispositivo; añade que la ligera protuberancia del implante no interfiere con las correas de su mochila de senderismo. Pero cuando las personas le preguntan por el cambio, él sigue recomendando que se consulte a un médico para ver si hay un ajuste de CPAP que funcione en cada caso. Si es así, dice, “probablemente deberías seguir así todo el tiempo que puedas”.

