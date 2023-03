Revelan abusos e intentos de suicidio en otras estaciones migratorias de México

Dejar todo atrás para buscar una mejor vida no es algo sencillo, miles de personas toman esa decisión debido a que las condiciones en las que viven en sus países de origen son muy extremas, por lo que emprenden peligrosos caminos para llegar a Estados Unidos y tener un mejor futuro. Pero en el trayecto encuentran terribles dificultades, los abusos se hacen presentes y es tal su sufrimiento que algunos incluso intentan suicidarse, como ha ocurrido en una estación migratoria de México.

Y es que el país es un paso obligado para todos los que anhelan llegar a Estados Unidos, si bien muchas personas apoyan a los migrantes a lograr su sueño, como aquellas mujeres que les dan comida y agua en los trenes, hay gente sin escrúpulos que aprovechan su vulnerabilidad para beneficiarse de algún modo, ya sea robándoles o abusando de ellos, pero la violencia que viven también se registra a nivel institucional.

Al respecto, el diario El Universal publicó parte del informe “Vidas en contención: privación de la libertad y violaciones a derechos humanos en estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala, 2020-2021”, en el que se pueden leer los testimonios que recogió el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla, junto con el grupo de monitoreo del área de asuntos migratorios.

Durante enero y agosto de 2021 se llevaron a cabo miles de detenciones en Puebla y Tlaxcala, en promedio, al mes se realizaban 1,300 arrestos de migrantes. En la mayoría de las detenciones hay uso excesivo de fuerza y malos tratos, golpes, jalones, malas palabras, amenazas, robos y extorsiones por parte de las autoridades.

No les informan sus derechos

Uno de los casos es el de una niña de 12 años, llevaba más de dos meses retenida en un centro, sin ningún familiar presente. La niña estaba semidesnuda, se cubría con una cobija sucia y maloliente, como el resto del lugar. Allí solo hay un baño, sin regadera, pero no se puede usar por las noches, las luces jamás se apagan y el hacinamiento es la nueva forma de vida.

Como la de ella, hay miles de historias, la mayoría de los detenidos aseguran que no se les informó sobre sus derechos y obligaciones al momento de ser ingresados al centro de retención, solo dos dijeron que se les ofreció ayuda legal.

En algunos casos, se les piden declaraciones en horarios extraordinarios, después de medianoche o incluso más tarde, despertando a las supuestas víctimas y a otras personas más con las que comparten las celdas.

A esto se suman otros tratos inhumanos, como no darles papel higiénico, no tener privacidad para hacer sus necesidades fisiológicas, así como dormir en colchonetas sucias o mojadas, algunos incluso en el suelo. El maltrato psicológico tampoco falta, pues los guardias les repiten que para qué están allí, que ese no es su país.

Tantas vejaciones llevaron a una mujer cubana a intentar colgarse con ropa, otro hombre de la misma nacionalidad reveló tener pensamientos suicidas. Un intento más de suicidio se registró cuando una joven se clavó unas tijeras, según revela el informe.

Las condiciones en las que retienen a los migrantes son terribles, en cada estado hay historias, algunas terminan en tragedia, como ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde un incendio cobró la vida de 39 migrantes y dejó a otros gravemente heridos.

