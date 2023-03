Esta tecnología podría conectarnos a un mundo virtual como en la película “Matrix”

¿Podemos conectarnos a un mundo virtual como en la película “Matrix”? Científicos han desarrollado una tecnología de microrobots para conectar externamente redes neuronales in vitro.

El equipo de investigación dirigido por el profesor Hongsoo Choi del Daegu Gyeongbuk Institute Of Science And Technology ha desarrollado un microrobot capaz de formar redes neuronales y seccionar tejidos del hipocampo en un entorno in vitro en estado ex vivo.

Gracias a la investigación conjunta con el equipo dirigido por el Dr. Jongcheol Rah, del Instituto Coreano de Investigación Cerebral, se ha confirmado la posibilidad de analizar redes neuronales estructural y funcionalmente conectadas mediante un microrobot en un entorno in vitro durante la administración y el trasplante de células.

Se espera que los resultados de la investigación se apliquen en diversos campos, como las redes neuronales, los productos de terapia celular y la medicina regenerativa.

Un microbot logró formar redes neuronales artificiales en el cerebro de un ratón

Para lograr lo anterior, el equipo de investigación utilizó microrobots en los que puede aplicarse de forma práctica la conexión de redes neuronales. Esta tecnología utilizó microrobots para posibilitar el análisis de redes neuronales conectadas funcionalmente en un entorno ex vivo y la administración de células; para realizar el experimento se utilizó el tejido cerebral de un ratón de laboratorio.

El equipo de investigación colocó el microrobot en la sección de tejido del hipocampo del ratón mediante el control del campo magnético. Mediante tinción de inmunofluorescencia, el equipo observó que las células del microrobot y las células de la sección de tejido del hipocampo estaban conectadas estructuralmente mediante neuritas.

Durante el experimento, se verificó que las señales eléctricas se propagan típicamente a través de las células nerviosas dentro de la sección de tejido del hipocampo. En consecuencia, el equipo de investigación confirmó que las células nerviosas suministradas por el microrobot podían formar funcionalmente células y redes neuronales dentro de la sección de tejido del hipocampo de un ratón de laboratorio. Además, el equipo demostró que el microrobot podía desempeñar las funciones de entrega de células nerviosas y formación de redes neuronales artificiales.

“Hemos demostrado que un microrobot y los tejidos nerviosos del cerebro de un ratón pueden conectarse funcionalmente mediante un análisis electrofisiológico”, dijo el Dr. Choi. “Se espera que la tecnología desarrollada en este estudio se utilice para verificar un tratamiento dirigido con precisión en los campos de los trastornos neurológicos y la terapia celular”, añadió.

